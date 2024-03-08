魚肝油當魚油吃？營養師：成分、功效都有差　吃錯小心會中毒

▲營養師分享魚油和魚肝油的差異，提醒大家要選對補充。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是不是也搞不清楚魚油、魚肝油的差別？覺得好像差不多，反正有吃就有補？知名營養師高敏敏就提醒，雖然魚油和魚肝油只差一個字，但其實不是同一種東西，兩者的營養成分、功效都不同，適量吃可以當保健，但若以為很健康就亂吃，一不小心過量，會有中毒風險。

首先，高敏敏就針對「魚油、魚肝油到底差在哪裡？」做說明。她表示，「魚肝油」顧名思義，就是魚類肝臟裡面的油脂，主要的營養成分有維生素A，可以幫助守護眼睛的健康，還有維生素D，可以幫助骨骼的發育。但是這兩個營養素都是脂溶性的維生素，攝取過量會累積在肝臟，長期下來就很容易中毒。

所以高敏敏提醒，不一定要吃魚肝油的保健品，其實你只要每天去曬太陽15分鐘以上，幫助合成活化維生素D；還有多攝取紅蘿蔔、蛋黃、牛奶、菠菜、綠花椰菜、南瓜、紅色甜椒等食物其實也可以獲取到維生素A。

而「魚油」指的是魚類的油脂，通常魚油裡大家最愛的就是Omega-3多元不飽和脂肪酸，包含DHA、EPA，對腦部神經、心血管都很棒。但要注意的是，如果有凝血功能不好的人，或是有在吃抗凝血藥物的人，就不適合吃魚油。

當然魚油也不是一定要透過保健品來攝取，建議一個禮拜可以吃3次像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚等富含Omega-3脂肪酸的魚類，或像是亞麻籽、奇亞籽、核桃等也都富含Omega-3脂肪酸。

最後高敏敏也提醒，在吃東西前一定要先搞清楚自己在吃什麼，評估自己到底需要哪個，不需要哪個，並且要注意攝取的標示，才不會過量，反而造成反效果。