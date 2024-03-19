星巴克公布輕食暢銷TOP 3　第一名百元有找

▲星巴克公布店內暢銷輕食前3名。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

有不少人曾經迷失在星巴克的餐點櫃前，遲遲找不到自己要點的那一個，趁著天氣回暖即將邁入春季氣候當下，星巴克看準即將成長的輕食趨勢，發表旗下熱銷輕食前3名，其中僅有一款單價突破百元，其他兩款都是100元有找的平價又有好評選擇，有天想簡單吃吃輕食不妨放入口袋名單。

TOP 3 烤雞生吐司三明治

以香煎蛋片搭配雞肉片的「烤雞生吐司三明治」，採用口感鬆軟Ｑ彈的麥味生吐司，放入煎蛋、生菜與黃芥茉醬，肉品則選用以0度至－1度C的溫度冷卻雞隻，是保有肉質彈性、富含水分的氣浴雞肉片，並使用荷蘭進口肯瓊香料醃製，讓整體口感清甜爽口，有元氣滿滿的形象，90元的親民售價，也是上班族適合的選擇之一。





TOP 2 舒肥雞鮮蔬帕里尼

「舒肥雞鮮蔬帕里尼」以多種烤蔬菜搭配滑嫩的舒肥雞肉片，夾入帕里尼中微烤，外酥內軟搭配豐富內餡，一口感受到肉的柔軟、蔬菜的清甜以及帕里尼的酥脆，口感具有多種層次，吃完了之後感覺清爽無負擔，星巴克表示這款也是門市員工的「自點款輕食」，熱銷程度深受顧客和夥伴喜愛，售價125元。該款輕食搭配85元飲品，早餐時段套餐優惠價200元。

TOP 1 黑松露嫩蛋三明治

「黑松露嫩蛋三明治」以柔軟具奶香的布里歐麵包，盛裝滿滿餡料受到歡迎，結合綿密口感的滑蛋、洋菇、洋蔥等食材，淋上少許黑松露醬汁提鮮，滋味豐富，且能感受到滿滿松露的香氣，為滑順的滑蛋畫龍點睛，售價95元，在百元以內就可以享受輕奢感，也是熱賣的原因之一。

近期春天來臨，日本雜貨唐吉訶德DON DON DONKI也針對抹茶商品推出一系列精選推薦，以店內最受歡迎的抹茶明星商品「抹茶蜂蜜蛋糕-五三燒」打頭陣，主打黃金配方增加蛋黃比例，讓口感綿密而紮實，底部使用砂糖烘製而成，形成風味濃郁又脆口的質感，其他包括「三立 抹茶巧克力風味薄燒」、「樂天小熊家庭號 宇治抹茶風味」、「Pocky百奇 抹茶棒」也都是熱銷款。