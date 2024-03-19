Dyson推出首款洗地機WashG1　乾濕混合髒物一次清

▲Dyson在台發表首款洗地機產品WashG1。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

以吸塵器搞到家喻戶曉的Dyson，今（3／19）在台推出旗下首款洗地機產品，而該品牌對於「科技」執著到不行的DNA，也在WashG1上體現，除了外型極具辨識度，採用的三重分離技術，可自動分離「固態」與「液態」髒污，意即打翻了一碗牛奶麥片，只要這台推過去就直接搞定，不用先拾起固體麥片再擦地，能這樣痛快地收拾，花上22,900元是不是還算可以？

説到Dyson總提到該品牌執著不已的氣流，而以工程基礎的思維，也讓Dyson總是推出突破性思維的產品，近期針對亞洲不少硬地板國家市場，Dyson也推出旗下首款洗地機WashG1，今正式在台灣發表，其外形概念不如Supersonic吹風機發表時讓人眼睛一亮，但在細部的設計思維仍有其獨特之處，以維持它的價格標準。

首先，WashG1不以氣流為號召，它不是一台吸塵器，而是純粹的洗地機，Dyson觀察到現有的洗地機，基本上依賴吸力吸除髒污，這樣的設計可能會導致被吸入的固態垃圾，殘留在管道之中，長期下來恐將降低清潔效果，也易卡在機器內部邊角，不但維護清洗費時費力，更有可能成為細菌溫床。

其設計採用獨特的固態、液態、毛髮三重分離技術，機器開啟後兩條主滾筒反向旋轉，持續清洗並捲起地面上的各種乾濕髒污及毛髮，同時緊貼主滾筒的兩根內置副尼龍滾刷，可不斷刷下主滾筒上黏附的固體污垢、碎屑和毛髮，並將這類固體垃圾甩至可拆卸的碎屑盒中，在碎屑盒中的固體髒污不可避免「會是濕的」，但已是目前市售最佳的解決方案之一。

洗地功能則是將兩條內置馬達的主滾筒，分別安置於洗地頭的前後兩端，旋轉的同時泵浦會將乾淨清水輸送至26個出水口，再透過上方全覆蓋刮水條，刮附滾筒上的污水，達到持續以乾淨清水清潔的效果，機身配備3種釋水模式和強效模式，能夠根據污垢類型、地板材質以及個人喜好切換，靈活調整出水量與濕度。

機身與超細纖維滾筒吸頭連結的頸部後側設有滾輪，在貼地清潔時更容易推動，且可降低機身與持把的角度，深入低矮家俱底部清潔，水箱容量為1公升，續航時間最長可到35分鐘，最多可打掃87坪空間，整體機身重量為4.9公斤，即日起開放預購，售價為22,900元。

▲ECOVACS在台推出全新複合式清潔智慧家電「DEEBOT X2 COMBO」。（圖／品牌提供）

近年家電逐漸往美型與多功能市場趨勢靠攏，大陸品牌ECOVACS（科沃斯）近期在台推出全新複合式清潔智慧家電「DEEBOT X2 COMBO」，結合自動掃拖機器人與手持式吸塵器的工作台，提供各具設計感的清潔家電區域，預計4月上市，售價36,888元，早鳥優惠可省2,000元。

「DEEBOT X2 COMBO」的概念不難，主體為旗下旗艦版DEEBOT X2 OMNI掃拖機器人，並在工作站旁加入多功能手持吸塵器空間，以補足掃拖機器人之外、零碎空間與即時的小範圍清潔需求，更可延伸到牆面、天花板的清潔需要，對一些消費者而言，與其採用多項清潔家電還要考慮收納空間，不如整合成顏值高的「家電站」，對於收納空間不足的小家庭，是具吸引力的痛點解決方案。

其工作台提供掃拖機器人集塵、抹布清潔、除菌烘乾等功能，其手持吸塵器配備4種可刷頭，包括「防纏繞V型地刷」、「除蟎刷」、可吸桌面的「扁頭刷」，以及使用於邊角灰塵的「縫隙刷」，吸力可達60AW，4000mAh電池最長可連續使用60分鐘，重量為1.2公斤，預計4月正式在台上市，售價36,888元，4／12前於flying V平台獨家限定售價34,888元。