《低谷醫生》暖心金句給人力量：比起優秀的你，我更喜歡健康的你

▲《低谷醫生》台詞給人滿滿的療癒感。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

韓劇《低谷醫生》甜蜜收官，劇情講述男主角余正宇（朴炯植飾）和女主角南荷娜（朴信惠飾）高中為一對歡喜冤家，出了社會後，各自遇到低潮卻又彼此療癒成長的故事，劇中深刻描述親情、友情的可貴，不少台詞更是發人深省，或許能給正處在低谷的你一些力量。

#沒事的，我們只是現在不如意，又不會一輩子都不順，抬頭挺胸就會有好事發生在我們身上。

#雖然今天很幸福，明天也可能會忽然變得悲傷，但是沒關係，有悲傷的我，就會有幸福的我，我們現在已經有了承受悲傷與不幸的力量。

#當我們第一次面對絕望的時候，生活颳起狂風暴雨，人生彷彿要完蛋了，我們以為我們會在低潮泥沼中 ，久久走不出來，但是那個泥沼沒有我們想的那麼深，我們學到了傷痛要短暫、回憶要長久記得的方法，最終我們得以擺脫低潮。

#比起優秀的你，我更喜歡健康的你，沒關係！累了就好好休息。

#變好不一定是變幸福，而是即使不幸也沒有關係，就算不幸再度找上門，我也有力量去承受。

#怨恨一個人是多麼累的一件事，既煎熬難受又氣憤，把感情用在那上面會讓你非常痛苦，可是要你原諒他，又對你太殘忍了，你是多麼辛苦度過那段日子，所以我們現在先這樣吧！不用努力去忘記，那麼難過和痛苦就會變得漸漸無感，我們就這樣度過吧！