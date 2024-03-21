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大S愛情毒雞湯8金句：人一旦勇敢就真正自由，現在愛一個人放心裡

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記者鮑璿安／綜合報導

女星徐熙媛（大S）與汪小菲婚姻在2021年11月結束，但離婚後風波不斷，昨日（20日）大S發表聲明寫下與汪小菲結婚期間的爭執事件，最後以「你是鏡花水月，而我走花路」給彼此收尾成為經典。其實回顧過往，徐熙媛提及自己的人生、愛情觀時也有不少發人深省的金句，一起來看看。

▲▼徐熙媛 。（圖／翻攝自徐熙媛微博）

▲女星徐熙媛（大S）與汪小菲婚姻在2021年11月結束 。（圖／翻攝自徐熙媛微博）

1. 我必須找回我自己，你們也是。

2. 人一旦勇敢就真正自由，以前愛一個人形影不離，現在放心裡。

3. 我的個性是這樣子，不管碰到任何困難我都可以走下去，我就是覺得死後的世界是非常美的，所以我就覺得反正不管要遇到什麼事情，大不了就死人，那我就開心了完全達成我的願望。我做事就是很隨性，心裡想到什麼就做什麼。

4. 我這個人挺瘋狂的是，我的感情轟轟烈烈，可是我結束得斬釘截鐵，然後連我自己是很痛苦很痛苦，還是會用理智來面對我的人生跟感情。

5. 我是不會讓自己回頭跟後悔，我必須選擇的是對的選擇，因為我不能選擇舒服的選擇。

6. 對男人來講，我不是一個歸類成對象的一個女性，我會被歸類成一個挑戰的女性。

7. 我用了多少失敗的東西，我才會集結成多少成功的東西。

8. 可是痛也不見得是壞的感覺啊，因為痛就是痛啊，其實有些事情它是有一個感受沒錯，就像癢是一個感受一樣有，可是為什麼一定要被歸類為是痛苦的感受呢？

關鍵字：

大S, 徐熙媛, 離婚, 愛情觀, 金句

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