日話題飲品午後の紅茶「茶拿鐵冰沙」！香草冰淇淋混合超罪惡吃法公開

記者鮑璿安／綜合報導

奶茶控最新的夢幻飲品來了！日本KIRIN與森永製菓共同打造午後の紅茶「茶拿鐵冰沙」，加入紅茶醬的冰淇淋質地超誘人，一公開就成為日本的話題產品，一定要試試看。

▲「午後の紅茶 茶拿鐵冰沙」在2024年3月18日於日本全國上市 。（圖／翻攝自產官網）

這次的「午後の紅茶 茶拿鐵冰沙」在2024年3月18日於日本全國上市，將午後の紅茶標誌性的奶茶和紅茶合二為一，以口感順滑濃郁的阿薩姆奶茶碎冰為基底，並加入了加入白巧克力脆片，使口感更加豐富，最上層更有點睛之筆香草冰淇淋，混合了濃縮的紅茶醬收尾，挖上一口就像品味了奶茶精華，同時又擁有冰淇淋的甜調。

不光如此，官方更驚喜釋出隱藏版行家吃法，就是將這款冰沙和午後の紅茶奶茶使用「4：1」比例融合，就會營造出類似懸浮飲品的獨特口感，各位吃貨們值得一試。

▲ Hello Kitty X 小熊餅乾首度聯名 。（圖／翻攝自官網）

同時，「Hello Kitty X 小熊餅乾」在2024年3月19日於日本正式開賣，這次聯名主要是為了慶祝小熊餅40周年，而Hello Kitty同樣也誕生滿半世紀，雙方打造了別具意義的一次合作。這次的新款小熊餅乾特別以Hello Kitty在動畫中最喜歡的「蘋果派」口味為內餡，一口氣帶來36種全新圖案，特別繪製了26個英文字母結合Hello Kitty肖像的童趣插畫，像是蝴蝶結、蘋果、雨傘等熟悉元素都被逼真還原。