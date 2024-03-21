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許路兒49歲誰敢信！　許維恩揪姊姊大方分享凍齡秘訣

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▲▼許路兒與許維恩兩姊妹/首度同台出席守葳診所開幕-許路兒，許維恩。（圖／記者周宸亘攝）

▲許維恩與許路兒堪稱凍齡姊妹花。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星許維恩和大姊許路兒今（3/21）出席診所開幕活動，兩人皆以全白褲裝現身，女神氣場全開，年逾40歲的她們，外表根本讓人根本猜不透年齡，狀態之好到讓人好奇兩姊妹的凍齡秘訣為何？聽聽她們怎麼說。

許維恩分享，因為自己很愛曬太陽、進行戶外活動，因此特別注意肌膚保濕還有緊實這塊，因為工作忙碌，平時也會借助醫美做好每月一次的深層清潔、臉部線條拉提，這樣才能美得更有效率，肌膚顧好了，即便是淡妝也擁有好氣色。

▲▼許路兒與許維恩兩姊妹/首度同台出席守葳診所開幕-許路兒，許維恩。（圖／記者周宸亘攝）

▲許維恩感覺清瘦不少。

姊姊許路兒則表示，想要維持凍齡好狀態，體態的維持很重要，像是適量的運動、多喝水，平時盡量吃清淡一點，除此之外，也會固定找時間進場保養，把身材和肌膚狀態顧好了，自己心情也會變很好。

▲▼許路兒與許維恩兩姊妹/首度同台出席守葳診所開幕-許路兒。（圖／記者周宸亘攝）

▲許路兒看不出已49歲。

若只能挑一樣彩妝出門會挑什麼呢？許路兒分享自己會挑選腮紅，大面積的刷在笑肌幫助減齡，許維恩則會選擇口紅或護唇膏，因為口紅能瞬間打造好氣色，自己則是偏好乾燥玫瑰色。

▲▼許路兒與許維恩兩姊妹/首度同台出席守葳診所開幕-許維恩。（圖／記者周宸亘攝）

▲許維恩去年6月迎來寶貝女兒，目前也積極備孕中。

許維恩最後也提醒所有女生，保養應注重「由內而外 」，身心靈都要照顧好，姐姐許路兒則補充，保養凍齡有很多方法，但是保留自己的特色並持之以恆是最重要的。

關鍵字：

女星, 凍齡, 許維恩, 許路兒, 保養

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