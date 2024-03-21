中和環球迎日本超人氣漢堡排「嘉」全台首店！　4月下旬登場

▲Hamburg YOSHI 4月進駐環球中和開設台灣首店。（圖／翻攝Hamburg YOSHI官方IG）

記者蔡惠如／新北報導

以餐飲與親子見長的環球購物中心，在迎來橋村炸雞一號店後，再引進日本超人氣漢堡排「嘉」（Hamburg YOSHI）全台首店，被稱為當地三大漢堡排之一的「嘉」，以炭火漢堡排為特色，每日新鮮現做加上焦香的口感，不僅風靡日本民眾，連觀光客都排長龍去體驗，現在免飛日本也吃得到，預計4月下旬在新北中和正式開幕。

漢堡排「嘉」的創辦人本身在北海道經營炭火燒肉專門店，也將這樣的特色灌注在漢堡排店裡，每日早上在店內磨絞肉新鮮現做，也能看出對自家料理的堅持，用炭火細烤表面帶點焦香，內部軟嫩多汁，看起來超級誘人！

日本店內除了漢堡排，也提供牛舌，選用舌根的上等部位搭配如花朵般的切面方式，僅用炭火在表面燒烤，擁有酥脆多汁跟軟嫩嚼勁的雙重口感，通常到傍晚就賣完了。搭配漢堡排的鹽、生薑檸檬等也能讓口感更多元，還能選擇加起司醬，無限續飯的服務保證一定吃得很滿足。而漢堡排「嘉」的牛舌漢堡排、炭火厚牛舌排、牛肉橫膈膜排及A5和牛漢堡排，都將會納入台灣菜單！

業者表示，同樣於中和環球4月開幕的還有「築間酸菜魚」，主打多種口味，必吃的總長酸菜魚或番茄魚、砂鍋魚、明太子奶香魚、奧義豬肚骨煲等，還有主廚私房菜、炸物及小菜，多元口味滿足家庭客或喜好重口味的年輕客群。另也將引進多家便利攜帶的甜點品牌，包括北海道霜淇淋「CREMIA」、「beard papa’s」日式泡芙等。

環球購物中心於3／28至4／17日推出「美好購物節」檔期，以多元、多重為主軸，會員於新北中和、桃園A8、A19、屏東市指定櫃位，3／28至4／7期間單筆消費滿3,000元贈1,000點（價值300元），新會員可立即贈100點及抽電影票。

此外，另加碼3／28至4／17持GMpay，至全台8店當周活動期間內不限金額消費，可抽2,000元環球Online購物金；3／28至4／7日新北中和、桃園A8、A19、屏東市持GMpay，於指定專櫃消費滿3,000元送100元商品禮券，車站店包括板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站持GMpay，於指定專櫃消費滿688元送100元電子商品禮券。

針對母親節檔期，全台遠百推出「粉漾馨情~美麗購物節」，從3／21至4／15期間，化妝品內睡衣單筆3,000元送300元抵用券，單筆滿1萬元加送200元抵用券；板橋中山針對遠百APP會員加碼，化妝品單筆滿5萬元再送1,000元抵用券。持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元抵用券，保健器材單筆5,000元送500元抵用券，大家電單筆滿1萬元送1,000元抵用券。