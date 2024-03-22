《小日子》台詞引網友共鳴：愛是抵抗生活裡雞零狗碎的鎧甲

▲《小日子》真實描述婚姻生活的原貌。（圖／翻攝自微博/電視劇小日子，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

陸劇《小日子》熱播中，劇中講述著城市男女結婚面臨的現狀，一對夫妻（陳曉和童瑤飾）因雙方家庭問題導致婚姻破裂，之後遭遇各種危機，最後又走在一起的故事，劇中台詞發人深省，引起不少已婚網友共鳴。

#愛是抵抗生活裡雞零狗碎的鎧甲，夫妻多年的默契，吵完鬧完，還是並肩作戰的戰友，必須養精蓄銳，去面對明天新一輪的忙碌和疲憊。

#婚姻中，無論男方還是女方，總有過不去的時候，你要學會按下暫停鍵，躲一躲、停一停也就過去了，只要格局大了，生活也就順了。

#對不起有用的話，那離婚幹嘛？

#我們為人父母、為人子女，不只有我們，還有他們，這是沒辦法改變的事實。

#我必須要和情緒做朋友，我不能無視它，但我也不能被它控制，成年人必須要學會情緒穩定。

#遇到問題、解決問題，把它當作生活給予的另一種驚喜。

#我們只能打起精神，拼命的打怪升級、努力爭取，把生活的反轉劇變成團圓的大結局。

#人和人之間，尤其在男人和女人之間，天生就保持著距離，我們管它叫做安全距離。



#如果要拼盡全力才能維繫一段感情，那不如早早放棄，愛情中最好的狀態就是，你根本不怕失去一個人。



#嫁給你是我這輩子最正確的決定，因為我嫁給了愛情，直到今天我都相信，你是那個為我遮風擋雨的男人，我現在不是怕父母的干預，也不是怕那一室一廳的小房子，我害怕我們這份彌足珍貴的愛情，被生活一點一點蠶食掉。