韓韶禧「新美照曝」穩坐FILA代言人霸氣曬鞋　IU人氣款NB327新色必收

記者鮑璿安／台北報導

韓韶禧近日因認愛柳俊烈頻頻登上新聞，雖解釋並無插足柳俊烈與惠利之間的感情，但仍重創形象，而她手中仍握有運動品牌FILA代言，品牌最新釋出從未曝光過的春夏形象照，韓韶禧以霸氣姿勢帶貨新鞋引發討論。

▲FILA邀請代言人韓韶禧搶先演繹預計在4月上市的鞋款「ECHAPPE MS」。（圖／品牌提供）

FILA去年邀請韓星韓韶禧擔任全球品牌代言人，在時尚圈引發關注，2024持續由她詮釋最新形象，韓韶禧這次穿著FILA運動服和寬鬆的黑褲，以低馬尾率性出鏡，她更率性翹起腳姿勢霸氣，搶先演繹預計在4月上市的鞋款「ECHAPPE MS」，致敬品牌1995年經典TERRAIN CRUSHER，流線鞋型搭配灰銀線條以及輪胎大底設計，成為全身造型矚目的焦點，直接化身運動女神。

▲李知恩 (IU)示範本次的 327 春季新色，上身以Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配。（圖／品牌提供）

同時，New Balance 則請到亞太區形象大使李知恩 (IU)示範本次的 327 春季新色，上身以Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配，散發春日午後的慵懶氛圍。鞋款矚目的N字標誌與鞋後跟的泡泡越野大底，迎接春季到來，也注入大膽且活潑的新色 ─ 分別有U327WRA「天空藍」、U327WRB「岩石灰」與U327WRC「夕陽橘」，再以復古的米白色中底，讓整體配色更加百搭與和諧。

▲New Balance 327 & 574 春季新色。（圖／品牌提供）