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「捨不得丟」家裡亂到煩躁　3個方法打理整齊

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▲▼房間,雜亂,凌亂。（圖／pixabay）

▲家裡雜亂到煩躁，用3個方法迅速減擔。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人都會面對這種考驗，就是生存空間有限，東西卻又過多，無論你是擁有一間房間、小套房或一整間房，堆積東西的角落總讓你煩躁，然而丟東西對你來說卻是痛苦的事，不過雜物不會消失，越晚去面對絕對越難清，有3種方法可以讓你更容易說服自己。

一天丟一項物品
先制定一段時間，像是2個月期間，告訴自己一天丟出一樣東西，或許有人會覺得一天一樣很少，但千萬不要操之過急，因為這項功課，會隨著日子越來愈長，變得越來越困難，但門檻低、清理的意願就越高，最重要的是別給自己壓力，還有期間內別再買新的東西來堆。

▲灰塵,雜亂房間 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲即使角落很雜亂，一天丟一樣減輕心理負擔，最重要是有耐心。

把垃圾袋填滿
若你是繳完帳單完全就忘記自己花多少錢的人，就很適合這種方法，把丟東西的痛苦期縮到最短，就是選一個大垃圾袋（記得要大的），然後給自己一個下午、大約是4、5個小時的時間，告訴自己在垃圾車來臨前把它塞滿，說不定你會愛上丟棄東西的爽快感。

▲▼雜物,雜亂,書,整理,資料,資訊。（圖／翻攝自pixabay）

▲準備垃圾袋一口氣填滿，丟完即忘反而痛快。

3天內就要送出去的商品
捨不得丟東西的人，時常會有一種想法，「既然自己不合用，送給誰誰誰也可以，何必浪費？」但通常都會因為太忙忘記聯繫，或是其他的理由，導致東西越積越多，說真的送不出去就是浪費，請將打算送人的東西集合起來，強迫自己3天內就要送出去，不然就一起全丟，讓自己能在短期間內處理完成。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲不要讓等著送人這件事變成留下雜物的理由，強迫自己要馬上處理最實在。

關鍵字：

減壓, 整理, 清理, 空間, 排序

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