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IKEA兒童床KURA創意用法　蓋城堡、建樹屋還能當公主床

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▲IKEA經典兒童床KURA。（圖／翻攝olivia.joy.x IG、mmebanasik IG、IKEA官網）

▲IKEA經典兒童床KURA被創意改造，成為兒童小天地。（圖／翻攝olivia.joy.x IG、mmebanasik IG、IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人在設計兒童房時，不免逛去IKEA瞧瞧，參觀時絕對有看過該品牌經典的翻轉兒童床KURA，其特色在於有兩種用法，可發揮創意靈活選擇使用方式，而國外網友也出現不少超狂的主意，像是將上層床鋪改造成「兒童小球池」，甚至還有人在上面蓋起「居家樹屋」，轉眼間就把普通房間「蓋」成超狂小天地！

▲IKEA經典兒童床KURA。（圖／IKEA官網）▲IKEA經典兒童床KURA。（圖／IKEA官網）

變身小閣樓
兩層設計的KURA，在上方擺個兒童桌，就能變成可愛的小閣樓，不但有全新視野還能有類似小角落的私密感，放個懶骨頭跟茶几也很愜意，如果擔心床緣過低可能造成跌落問題，也可以做個安全網保護活力十足的小寶貝。

 
 
 
 

變身小木屋
經過創意家長的改造，上層居然化身小木屋，有一種類樹屋的感覺，也有一個隱私的角落，當作小孩的小天地，但建議要確認KURA整體的承重，選擇較輕質的木材，才不會有疑慮。

 
 
 
 

城堡風格
利用幾塊木板，就能將KURA上方改造成城堡，根本就不用花錢去外面住造型旅館，天天家裡就有城堡可以回啦。

 
 
 
 

夢幻窗簾
若覺得上層當活動空間不放心，也能從下層著手，鋪上薄睡墊、地墊等還有抱枕，改造成閱讀角落，或是裝上短窗簾，帶點隱私感還有夢幻風，馬上就變成孩子最愛的角落。

 
 
 
 

頂棚床架
還有家長將KURA改造一下，拆掉一層床板，利用原本結構馬上變成擁有五星飯店的棚頂床，上方支架可以掛物、設定燈光做裝置，披上紗布還能當公主床或是蚊帳使用，不但美觀而且方便。

 
 
 

關鍵字：

IKEA, 兒童床, KURA, 家具改造, 創意設計

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