親測有效！快速變白鐵三角缺一不可　還能順便抗老打造逆襲童顏

記者李薇／台北報導 圖／heybiblee IG、geewonii IG、jennierubyjane IG、品牌提供

雖說夏季是美白的季節，但趁著現在還沒全面變很熱時，就可以開始進行美白功課，以下就分享想讓肌膚快速變白的三個秘訣，只要照表操課、持之以恆，沒有白不了的膚況。

STEP 1：定期去角質

肌膚會給人暗沉蠟黃的原因很多，其中，角質過厚也是讓氣色不好的關鍵，因此，定時的整理肌膚老廢物質很有必要，可以按照不同的膚況以及頻率，來進行整理，像是敏感肌就建議可以用乳液搭配化妝棉擦拭或是濃度較低（溫和）的酸類每天擦，身體則是可以使用去角質霜，一周一次進行全方位調理。

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＃DOVE 冰淇淋磨砂膏，298g、售價199元

甫上市就以超繽紛粉色甜點香氣吸引許多女孩搶買的磨砂膏，繼櫻花與石榴之後，再度推出楓糖餅乾香氣的療癒單品，主打更深層的磨砂力，特別適合男性或是關節處加強調理，冰沙質地搭配甜甜的香氣，去角質也變得好舒壓。

STEP 2：煥白保養

當然能夠提亮肌膚膚色的單品，每天使用也是極為重要，尤其是受到「早C晚A」的影響，含有維他命C的保養品再度成為話題關鍵，害怕維他命A的能量太強，早晚單用C都很可以，而且不用建立肌膚耐受，持續使用絕對有感。

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＃Dr Sebagh 美白C粉，1.95g x 5支、售價4800元

歐洲知名醫學美容大師Dr Sebagh不僅是貴族、名媛御用美顏神手，更是把自己的美容經驗研發出好用的產品，讓每位女性自己在家就可以養成逆齡容顏，其中，熱賣全球的美白C粉重磅回歸，高效濃度的維他命C衍生物粉體，可以任意混合精華、乳液或是乳霜，瞬間釋放最新鮮的亮白能量。

STEP 3：防曬保護

最近大陸一新聞成為話題焦點，湖北一名28歲女子3年來徒步各地旅行，長期受到陽光曝曬，外表直接變成58歲大媽，可見紫外線對肌膚的殺傷力，不只會變黑，還會變老；因此，防曬可以說是養肌膚必做的功課，不可不慎，挑選適合係數的防曬品，同時物理的洋傘、帽子都要用，搭配化學防曬讓肌膚受損降到最低。

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瑞士頂級品牌Valmont選用阿爾卑斯山最純淨的天然成分，包括白桑果精萃、人蔘、鑽光植物精萃複方等，水潤的質地不僅可以呵護肌膚，更可以隔絕紫外線或是都市霾害的傷害，全方位防護肌膚不受外界刺激，同時SPF50、PA++++的係數，高強度防衛好安心。