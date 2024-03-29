為何韓劇都愛「給鞋子特寫」？6個象徵解密　一眼感受貧富差距

文／妞新聞

韓劇一整季的篇幅雖然不會太長，但是許多導演都會利用一些特殊的「鏡頭語言」來暗示劇情的走向或留給觀眾省思背後的寓意，當然也有不少畫面是透過劇迷的解析而得出，喜愛看韓劇的妞妞，應該不難發現不少韓劇都喜歡給「鞋子特寫」，而這當中又隱含哪些寓意呢？跟著爆米花小姐一起來解密！

韓劇中的「鞋子寓意」

1.《絕世網紅》

《絕世網紅》講述一位平凡卻作風豪放的女子「徐雅莉」闖進網紅世界的故事，在第五集中她受邀至代表理事「韓俊景」家中時，看到僕人先是尾隨在其後，靜待時機趁著對方走路時邊把鞋子脫下，這一幕也暗示了上流社會人士的生活是如此難以想像，連脫鞋這件日常瑣事都不需要親自動手！

2.《清潭國際高等學校》

《清潭國際高等學校》故事背景圍繞在一名意外目睹墜樓事件的女高中生「金惠仁」，為了擠進貴族學校而不惜隱瞞真相，出身平凡的她來到高級精品店，一眼就看中了要價韓幣145萬元（台幣34,000左右）的鞋子並直接買下，沒想到和校霸女王「白齊娜」看上了同一雙，兩人因誤會而大打出手，也間接對比了雖然是同一款鞋，金惠仁將其視為「進入貴族學校的保命符」，而千金白齊娜卻是將買鞋當作日常消遣。

▲《清潭國際高等學校》女主角和校霸千金看上同一雙鞋。（圖／iQIYI TW - Get the iQIYI APP）



3.《安娜》

在韓劇《安娜》 的兩張海報中，秀智身穿兩種不同身份的服裝，腳上的鞋子卻都是高跟鞋，妞妞們或多或少就能感受到導演對於「鞋子」安排的重要性。在劇中由秀智飾演說謊成性的貧困女孩「李由美」，從到前上司家中時偷偷穿上對方的鞋，再到後來終於靠自己的努力而穿上了屬於自己的高跟鞋，都表示了李由美對於財富的渴望！

▲《安娜》。（圖／IG@skuukzky）



4.《黑暗榮耀》

爆米花小姐在看《黑暗榮耀》時，總是會被劇中這雙綠色高跟鞋給深深吸引！由於實在出現過太多次，它也似乎串起了整個故事，從一開始朴涎鎮收到這雙來自老公送的禮物、李蓑羅毒癮發作時的畫作、再到河睿帥穿上裝成小大人的模樣，甚至是文同珢和崔惠程也分別都有一雙，此外這雙綠色高跟鞋同時也是涎鎮殺人時所穿在腳上的，默默強調其觸發整個復仇計畫的存在感！

▲《黑暗榮耀》這雙綠色高跟鞋串起了整個故事。（圖／Netflix）

5.《黑暗榮耀》

《黑暗榮耀》中還有另一個很值得探討的話題，那就是女主角文同珢非常在意的「脱鞋禮儀」，即便家境清寒，但她仍然堅持進入家門時要將外出的髒鞋脫下，對比朴涎鎮帶領的霸凌五人幫毫不在意地將鞋子穿入他人家中，甚至在18年後也是如此，因此當她看到河度領（朴涎鎮老公）在玄關處留下的鞋子後，才會決定再給朴涎鎮一次道歉的機會。

▲《黑暗榮耀》文同珢非常在意脱鞋禮儀。（圖／Netflix）



6.《金字塔遊戲》

妞妞們或多或少都有不小心被踩到鞋子的經驗吧？即便是不小心，被踩到時還是會很不開心吧！校園韓劇《金字塔遊戲》中班級頭目「白夏凜」就時常用故意踩鞋子的方式來欺凌他人，傷害性不高但污辱性極強，霸凌別人對於她來說就和呼吸一樣稀鬆平常，可謂是比壞人還可怕的作為。此外妞妞們也能透過白夏凜腳上一系列的名牌鞋對比被害人髒髒舊舊的鞋子，感受強烈的貧富差距！

▲《金字塔遊戲》中的鞋子對比有強烈的貧富差距含義。（圖／kakao）

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