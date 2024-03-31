Lisa從「只背CELINE」默默轉愛這些精品包！LV、LOEWE出鏡率超高

文／美人圈

BLACKPINK Lisa「最強帶貨女王」封號可不是浪得虛名，凡是她在社群或機場穿搭曬過的包，通通都會被搶購一空！但自從Lisa與LVMH集團三公子Frédéric爆出緋聞後，不少眼尖粉絲發現，她的愛用包竟開始從「只背CELINE」悄悄轉為LVMH旗下各大精品如：Louis Vuitton、Dior等，似乎與集團的合作更為密切，儼然成為絕佳穿搭活招牌。先不管Lisa與Frédéric戀愛說是否為真，至少背過的爆款包女孩們必須先入手，趕緊下滑看哪一款是款是你的菜。

▲Lisa帶火不少CELINE包款。（圖／IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK Lisa愛用精品包

Louis Vuitton Sunset

Lisa近期現身SHINee演唱會和泰勒絲演唱會都被粉絲發現狂曬Louis Vuitton Remix系列最新推出的Sunset牛仔腋下包！Sunset手袋以Monogram Denim帆布製造，配有品牌的標誌性鎖扣。手袋亦配有加長肩帶，可作斜背攜帶，仿舊感的復古設計還相當跟得上時下流行的Y2K潮流，難怪櫃上詢問度很高。

▲Louis Vuitton Sunset，NT$97,000。（圖／Louis Vuitton）

▲Lisa去看SHINee演唱會並在後台合照。（圖／IG@alisa.m.supporter）



▲Lisa現身泰勒絲演唱會並同框。（圖／IG@lalalalisa_m）

Louis Vuitton CarryAll MM

不得不讚嘆Lisa也是懂挑包的內行老司機呀！日前現身新加坡機場所上身的Louis Vuitton CarryAll MM不僅僅是品牌長年熱賣的經典款，還是每年必漲的目標包款，保值程度超乎想像！CarryAll MM以Monogram帆布及天然皮革飾邊製作，洋溢現代氣息的袋款貼合身型，空間寬敞的袋款設有內置拉鏈口袋及可拆式拉鏈收納包，是一款兼具實用度的高顏值美包。

▲Louis Vuitton CarryAll MM，NT$90,500。（圖／Louis Vuitton）

Louis Vuitton Alma BB

Lisa IG頻繁上身Louis Vuitton的包款，當中也包括經典不敗的Alma BB！採用鵝黃色Epi紋理牛皮，備有銀色掛鎖及鑰匙、兩個Toron手柄及時尚的皮革鑰匙套，以標誌性細節展現雋永的優雅感。迷人的小型手袋配以可拆式肩帶，可作斜背攜帶，或是像Lisa一樣手提都好看！

▲Louis Vuitton Alma BB。（圖／Louis Vuitton）

▲Lisa以紅色露背開衩洋裝搭配鵝黃色Alma BB手袋。。（圖／IG@lalalalisa_m）

Dior小碼Lady D-Joy手袋

Lisa欽點的Dior Lady D-Joy手袋推出時間沒有很長就早已坐穩IT Bag行列，不僅完美展現Lady Dior系列的經典簡約美學，長型包身輪廓搭配鮮豔明亮的紅色羊皮和Cannage藤格紋圖案縫線，並綴以優雅的淡金色飾面金屬D.I.O.R.吊飾。包款直接襯出幹練白色套裝，優雅中又帶點甜美感，怪不得Lisa會愛不釋手！

▲Dior小碼Lady D-Joy手袋，NT$150,000。（圖／Dior）

▲Lisa一身白色套裝，手拎紅色Lady D-Joy手袋。（圖／IG@lalalalisa_m）

LOEWEＸSuna Fujita 冰川藍企鵝刺繡小牛皮迷你肩背包

Lisa先前前往海島度假所上身的LOEWEＸSuna Fujita冰川藍企鵝刺繡小牛皮迷你肩背包雖然不是2024年的最新款，但卻是去年討論度極高的聯名合作款！這款由LOEWE攜手京都Suna Fujita陶藝工作室合作的小包，上面繪製有超可愛企鵝和小男孩潛水圖樣，整體童趣十足，加上充滿清新氛圍的冰川藍配色和招牌Anagram徽標加持，絕對是包櫃入手不悔的聯名，只能說去年有搶到的朋友太有眼光。

▲LOEWEＸSuna Fujita冰川藍企鵝刺繡小牛皮迷你肩背包，NT$37,000。（圖／IG@lalalalisa_m）

LOEWE Slit草編迷你水桶包

LOEWE家的編織草編包系列一直都是很多時尚迷夏天的最愛！這款Slit草編迷你水桶包容量寬敞能裝，使用拉菲草手工製作，觸感親膚柔軟不紮手，搭配印有LOEWE字樣的肩帶加持，以及皮革Anagram徽標裝點其中，散發精緻休閒感，令人一見傾心。

▲LOEWE Slit草編迷你水桶包，NT$42,000。（圖／LOEWE）

▲Lisa在海島度假也背上LOEWE的編織草編包。（圖／IG@lalalalisa_m）

LOEWE Pebble輕巧水桶包

不看出Lisa私下有多愛LOEWE，很多經典包款都被她收入囊中，包括本季主打的最新Pebble輕巧水桶包！2024早春系列推出的Pebble水桶包，選以細緻上等的小牛皮，輔以獨特觸感的麂皮內襯，締造筆挺的結構。簡潔的包型彰顯著時髦感，大容量的包身設計滿足日常需求，搭配精緻的可拆卸式的金屬卵石圓釦，細節滿滿，不論是學Lisa輕鬆寫意的肩背，或是隨性不羈的手拎都時髦有態度。

▲LOEWE Pebble輕巧水桶包，NT$89,000。（圖／LOEWE）

▲本季主打的最新Pebble輕巧水桶包，Lisa也背了。（圖／IG@lalalalisa_m）

Loro Piana Extra Pocket後背包

Loro Piana這款Extra Pocket後背包可謂是洗版時尚博主們的IG，就連Lisa都忍不住入坑！包留經典Extra Pocket化妝包外型並搭配雙肩背帶，溫潤質感的皮質加上低調內斂的設計，簡單卻不張揚，很適合職場OL當作日常通勤包或是休閒包使用。

▲Loro Piana Extra Pocket後背包洗版IG。（圖／IG@lalalalisa_m、Loro Piana）



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