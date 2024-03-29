常焦慮、壓力大？營養師曝5種「穩定情緒食物」　吃出好心情不發胖

▲營養師分享能幫助穩定情緒、對抗焦慮緊張的5類食物。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你也是容易焦慮的人嗎？一忙起來就容易情緒起伏大，還想要大吃炸雞、薯條或蛋糕等高熱量食物？飲食也能幫助放鬆心情，但要選對食物才能讓你真正「吃出好心情」，還吃得健康不發胖！營養師陳心驊（菲菲）就分享5種能穩定情緒的營養素，不僅能幫助神經物質傳導更穩定，還能分泌讓人感到快樂的荷爾蒙－血清素，讓你的情緒不再像坐雲霄飛車，劇烈起伏。

＃色胺酸

色胺酸是合成血清素及褪黑激素的原料，而魚肉、全穀類、乳品類、堅果類都是很推薦的含色胺酸食物。

＃礦物質鈣



礦物質鈣能幫助放鬆肌肉、穩定神經系統，像是乳品類、小魚乾、黑芝麻和傳統豆腐、豆漿等豆製品等都是富含鈣質的食物。

＃礦物質鎂



鎂能協助神經傳導，協助合成血清素，而血清素又是能調節情緒、睡眠、食慾和壓力等多方面的關鍵要素。想補充礦物質鎂，建議可多吃深色蔬菜、堅果類、全穀類、海帶等食物。

＃維生素B群

維生素B群能幫助維持神經系統運作，協助褪黑激素合成，像是深色蔬菜、肉類、全穀類、乳品類等都是富含維生素B群的食物。

＃維生素D



缺乏維生素D時會讓人感到焦慮、降低免疫系統。建議平時可多吃蕈菇類、鮭魚、雞蛋等食物幫助補充維生素D，也要適時多曬曬陽光，幫助身體合成維生素D。