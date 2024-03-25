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小心加速老化！營養師曝5種「催老食物」：飲料、果醬都中

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▲▼營養師曝加速衰老的5種食。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒有些食物容易加速老化，平時最好不吃或少吃。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

大多數女生都是「聞老色變」，人人都希望老得慢一點、常保年輕好狀態，想要有效抗老，除了認真做好肌膚保養，其實飲食也是一大關鍵！營養師周麗就提醒有5種食物堪稱「身體催老劑」，常吃會加速身體、肌膚衰老，想要保持年輕、身體活力，這5類食物一定要少吃或不吃。

▲▼營養師曝加速衰老的5種食。（圖／示意圖／達志影像）

＃高糖食物

如果天天把蛋糕、含糖飲料等甜食當茶點，糖分在人體裡會有糖化反應，產生糖化終產物AGEs，AGEs會破壞膠原蛋白，使肌膚更容易發黃、失去彈性、出現小細紋，不僅會造成肌膚衰老等狀況，還會讓身體慢性發炎，影響身體健康。

＃酒精

如果你常常喝酒享受微醺，那你的肝臟就是長期超負荷工作，自然就會老得快，容易出問題。

▲▼營養師曝加速衰老的5種食。（圖／示意圖／達志影像）

＃深度加工肉類

像是火腿、香腸、熱狗、培根等加工肉品通常鈉含量很高，而且會含有許多添加物，而胃在過多鈉的刺激下會加速老化、黏膜受損，甚至出現潰瘍，影響整個身體健康。

＃水果加工品

喜歡吃各種水果罐頭、果乾或果醬？營養師建議真的要少吃！這些水果加工品裡都額外添加了許多糖，吃了不僅容易發胖，還容易加速人體、肌膚衰老。另外，水果的營養素經過加工會流失許多，所以水果還是吃新鮮的比較好。

▲▼營養師曝加速衰老的5種食。（圖／示意圖／達志影像）

＃高脂肪、油炸食物

像是五花肉、三層肉、炸雞、薯條等高脂肪或油炸食物，都富含飽和脂肪酸和反式脂肪酸，會給身體大量的過氧化脂質，導致肌底氧化損傷，當然老得快。另外，油炸食物也會產生大量的糖化終產物AGEs，同時加重慢性發炎、加速老化。
 

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關鍵字：

保養, 護膚, 老化, 衰老, 抗老, 食物, 飲食, 營養師

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