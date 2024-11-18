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存錢存得好辛苦　3招教你輕鬆「小錢變大錢」

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▲▼「超強6罐子理財法」，盡早實現財富自由 。（圖／Pexels）

▲輕鬆用3種方法讓自己更有理財概念。（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

存錢常常讓人覺得心力交瘁，努力好幾個月，存款卻只增加一點點。如果改變思維，不只是存錢，還能「賺錢」，是不是會讓人輕鬆一點？以下三個實用的方法，讓你從日常小改變開始，慢慢達到「無痛賺錢」。

▲花錢,消費,理財,錢。（圖／pexels）

買東西前，想清楚「需要還是想要」

如果真的需要買，就挑一個好品質的來買。

要存錢，就得學會精準花錢。面對每次消費的選擇，先問自己「這是我真的需要的嗎？」如果答案是否定的，那乾脆不要買；但如果是非買不可的東西，那就別只看便宜，要選能用久、品質佳的產品，長期來看反而更划算。試想，一雙耐穿的鞋子比買三雙快壞的便宜貨更省心省錢。適當的高品質消費，其實是對未來的投資。

▲▼ 財務,理財,儲蓄,投資,房租,房貸,勞保遺屬年金,勞工退休金。（示意圖／取自PhotoAC）

檢視帳單，找到藏在裡面的「小吸血鬼」

把手機和帳單翻一翻，你會發現很多花出去的錢根本沒用到。

生活中那些每月自動扣款的小支出，可能早就被你遺忘了。例如訂閱的串流平台，真的還在看嗎？健身房的會員卡，上次用是在什麼時候？而那些用來備份舊照片的雲端空間，其實不如買個硬碟來得實在。別小看這些零零碎碎的支出，刪掉沒必要的「小吸血鬼」，每個月省下的錢累積起來，可能是一筆旅遊基金。

▲▼網搜「5個理財公式」現在教會你 。（圖／Unsplash）

讓錢自己幫你賺錢，從低風險投資開始

養成每月定期定額投資的習慣，把時間當作你的利器。

光靠存錢遠遠不夠，讓錢滾錢才是增加財富的關鍵。如果對投資還很陌生，不妨先從風險較低的基金或指數型股票入門。不需要每天盯著股市，只要設定好每月定期扣款的金額，將它當成一種自動化的儲蓄方式。時間是最大的利器，隨著複利效應慢慢發揮，十年後你可能會驚喜地發現，這筆錢已經比當初投入的多出不少了。

關鍵字：

理財, 存錢, 投資, 花錢, 理財小撇步

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