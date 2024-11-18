2NE1 Dara 40歲奇蹟凍齡美貌！零細紋＋超狂川字腹肌保養秘訣公開

文／美人圈

2NE1亞洲巡迴演唱會如火如荼開跑，台灣場也即將於明年2月8日在台北登場！日前首爾場YG Family重聚掀起回憶殺外，不少Black Jack們都對成員Dara的狀態感到超驚艷，肌膚透亮無瑕疵、身材苗條緊緻，完全看不出已經40歲，依舊是少女感滿滿，「最強童顏」封號實至名歸。一起來看看Dara是如何維持13年來體重從沒超過40公斤，就連肌膚都彈嫩如嬰兒。

▲2NE1 Dara。（圖／IG@daraxxi，下同）

2NE1 Dara保養秘訣：分區卸妝是重點

對於愛豆來說，每天上妝已是例行公事。由於長時間帶妝加上空氣中的懸浮物質常會附著在臉上，給肌膚帶來負擔，因此不能忽略卸妝清潔的重要性！Dara透露每天回家會花很多時間在卸妝這步驟上，首先會使用眼唇卸妝液，以「濕敷」的方式溫柔卸除眼妝，千萬別大力搓揉，否則容易滋生細紋。緊接著使用卸妝油，搭配按摩手法讓厚重彩妝慢慢溶解，整個過程手法一定要輕柔，不要拉扯到肌膚，確實卸妝才能養出美肌。

洗臉後敷面膜

Dara本身膚況屬於乾肌，加上韓國氣候乾燥，因此做好日常保濕就變得尤為重要。卸妝步驟完成後，Dara會使用熱毛巾熱敷臉部3分鐘，趁著毛孔還處於微張狀態的時候敷上面膜，精華液會更容易吸收，讓保濕、修復效果加倍。

以油養膚

超火的「以油養膚」Dara也跟上了，長時間在各地奔波的她會隨身攜帶含有美容油的噴霧，覺得皮膚乾燥時，就噴一下，比起純水狀噴霧保溼效果更好。恰好近期面臨換季，膚況容易躁動的女孩一定要嘗試！精華美容油不像傳統油類產品上臉容易有負擔厚重感，加上成分與人類皮脂相似，較可被肌膚吸收，快速緩解乾燥外還能把水份緊緊鎖住，乾繃、粗糙、細紋、粗糙、暗沉等老化問題都有解，輕鬆養出童顏逆齡肌。

保持運動習慣

女藝人長年維持苗條身材絕對是靠努力來的！Dara每天早起就會空腹進行有氧運動一小時，且空閒時間會在家做弓箭步、深蹲等徒手運動，就連睡前都會做滿400下腹肌運動，保持良好運動習慣才讓她長年體重都維持在39公斤，全身完全零贅肉外，還擁有驚人的11字腹肌。

1212斷食法

在飲食方面Dara沒有特別忌口，但她會採用12小時要禁食、12小時可以進食的「1212斷食法」來控制體重！1212斷食法對於上班族或是外食族來說比較不會有負擔，基本上就是一天要攝取的所有熱量必須在12個小時的進食區間吃完，可以正常吃三餐、不用挨餓，且不會影響到原本的生活方式。腸胃空腹休息時間拉長，更有利於脂肪燃燒！雖然可以正常進食，但切記不要暴食，儘量控制吃7、8分飽就好，否則是不會瘦下來的。

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