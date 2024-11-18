「粉黑薄底鞋」必收！鬼塚虎聯名PATOU搭荷葉襪超好看　PUMA賽車鞋變甜

▲Onitsuka Tiger與法國品牌PATOU合作推出聯名系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

粉與黑的結合可鹽可甜，無論服裝或運動鞋，近期都有多種選擇，女孩們別錯過！Onitsuka Tiger鬼塚虎與法國時裝品牌PATOU攜手打造聯名系列，其中浪漫有個性的運動鞋搭配荷葉短襪，保證甜度再提高，PUMA復刻Speedcat賽車鞋掀起風潮，新推出芭蕾粉黑限定配色，將街頭風與少女感合而為一，怎麼能不收？

▲運動鞋搭荷葉短襪可愛又有個性。





▲Onitsuka Tiger x PATOU 荷葉短襪，1,480元。

創立至今75年的Onitsuka Tiger，讓日系血統與現代美學不斷擦出美好火花，與PATOU的合作又是一例，聯名系列除了鞋款，還有服裝、襪子、帽子，運用黑、粉、白、駝色創作，性格相當鮮明，代表Onitsuka Tiger的虎頭與PATOU Logo加在一起，成為新的識別，短袖上衣、短襪以荷葉裝飾，帽T的抽繩改為寬版緞帶，都增添了女孩的俏麗風情。

▲Onitsuka Tiger x PATOU連帽上衣，12,300元。





▲Onitsuka Tiger x PATOU荷葉短袖上衣，5,980元（左）、滾邊短袖T恤，5,280元。





▲Onitsuka Tiger x PATOU布章毛帽，4,580元、繡棒球帽，5,280元。





▲Onitsuka Tiger x PATOU隱形襪，780元、中筒襪，1,080元。

3款鞋中，Mexico 66運動鞋是經典設計，最近又正吹著薄底運動鞋風潮，聯名款的各種配色都很吸引人，鞋身條紋以PATOU招牌羅紋緞帶點綴，鞋帶上掛著可自由拆卸的PATOU虎頭小吊牌，相當可愛；Mexico Rinka高筒鞋為麂皮材質，鞋後跟嵌入PATOU的標誌性緞帶設計，很適合秋冬；而Onitsuka Tiger首次推出的芭蕾舞鞋型Mexico 66 Ballerina，以兩條絆帶勾勒出獨特線條，甜美的模樣很討人喜歡。聯名系列將於11月20日開賣。

▲Onitsuka Tiger x PATOU Mexico 66運動鞋，8,780元。

▲Onitsuka Tiger x PATOU Mexico Rinka高筒鞋，9,480元。





▲Onitsuka Tiger x PATOU Mexico 66芭蕾舞鞋，8,780元。

PUMA今年復刻了經典賽車鞋Speedcat，加上品牌大使Rosé穿搭的推波助瀾，讓薄底運動鞋不只有德訓鞋稱霸，最新的芭蕾粉黑配色更是話題十足，在不敗的黑色鞋面上點綴著芭蕾粉的彎刀標誌，巧妙製造出賽車街頭與甜美少女之間的衝突美，是無論褲裝或裙裝都適合的設計，這雙鞋已經上架，想收快衝。

▲PUMA Speedcat芭蕾粉黑限定款，3,280元。





▲BLACKPINK Rosé穿著PUMA Speedcat賽車鞋。（圖／翻攝Puma IG）