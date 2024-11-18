無害少女妝這樣畫！揭開24歲林廷憶5個「美麗秘密」

▲林廷憶被看好是下一位新星。（圖／翻攝自IG/imsuri_____，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

Netflix《影后》爆紅，其中飾演素人演員的史艾瑪（林廷憶飾）她的討論度更是極高，她清秀無害的外表，卻演活了和導演上床的綠茶，讓人恨得牙癢癢。其實私下林廷憶是位24歲的大女孩，甜美又不失個性，她的日常妝很簡單，只要掌握幾個重點，女孩們都可輕鬆辦到！

#極薄的粉底

林廷憶的臉上幾乎看不到粉感，想要打造像她極具透明感的妝容，建議以妝前乳搭配粉底液1：1上妝，由臉中開始向外推開，越往外側越淡，就好像天生的好膚質。

#自然的眉型

少女的第二個重點就是毛流要自然，眉型不要框，只要用眉筆或是眉粉填補眉毛空洞，接著可以挑選透明的眉膠或是染眉膏刷出立體感毛流。

#透明感眼妝

仔細觀察其實她並不強調眼妝，但是總會畫上一條細細的眼線增加深邃度，也會將睫毛刷得根根分明來增加眼睛的縱幅，無害的圓圓大眼，看起來就很無辜。

#潤色感雙唇

她的妝容並不強調她的唇色，柔柔淡淡的潤色就像是與生俱來，當她面無表情時，嘴角更會微微的向下，帶著一股倔強的可愛。

#變化度高的中長髮

劇中林廷憶的造型多變，但是中長髮的她，綁起馬尾、露出額頭時，讓整個人變得更立體，尤其是她的精緻下巴和肩頸線條，讓人覺得年輕真好！