以下5隻動物最喜歡哪一隻？分析在朋友眼裡是什麼樣的人

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

你在朋友眼中是什麼樣子的呢？以下從5種動物之中選出一隻最喜歡的小動物，可以測試出來你在朋友心中形象，看看跟自己所認為的樣子是不是差很多呢？

Q：以下5隻動物之中，選出一隻最喜歡的。

A.鹿

你是一個比慢熱的人，在群體中總是展現出比較害羞內向的態度，但其實只要熟絡，就會發現你很熱情活潑，電量滿滿，在朋友眼中也是一個正義可靠的人，無論發生什麼事情都願意情義相挺，朋友不多，但每個都是交心，感情深厚。

B.松鼠

選擇松鼠的你有一顆細膩敏感的心，很擅長感知周邊的氣氛與每個人情緒的表現，但因為太過關注，常常忽略自己的需求，朋友眼中的你是一個情商很高、洞察力強的人，總是可以讓每個朋友在群體關心中，感到舒心，但卻常常犧牲自己，成全大家。

C.長頸鹿

你是一個很理性的人，總是可以撇除自己的感性心裡，理智應對生活中的各種困難危機，在朋友眼中也是一個自信優雅、高度自律的人，但是常常因為過度追求完美、享受一下虛榮心，對自己很苛刻，總是沒有辦法放輕鬆。

D.無尾熊

你是人群中快樂的泉源，擅長在各種人際關係場合交際，也能迅速融入新環境、認識新朋友，但因為過度社交，常常讓你覺得能量被耗盡，在朋友眼中你會為了各種原因，不得不強迫自己去社交，其實私底下是喜愛寧靜獨處，享受自我時光。

E.綿羊

你是一個個性純淨善良的人，你不喜歡與人發生衝突，面對爭執總是退一步、和平面對，在朋友眼中一直都是有清晰目標的人，一直努力積極完成，同時面對周遭事物展現出大智若愚的態度，留給人台階，又給自己留下空間，是充滿智慧的人。