fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢11／18～11／24　牡羊避免衝動發言、巨蟹順風順水

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

注意自己過於篤定武斷的言語！牡羊座不是算命仙，沒必要老是鐵口直斷把事情一語道破，這周在溝通上踩雷的頻率特別高，得好好管控自己心直口快的性子，才不會惹毛身邊不該惹毛的人，至於感情方面桃花小有嶄獲，校園、教室和學習進修相關的地方，有機會遇到讓你眼睛為之一亮的對象，這股粉色緣分將持續到年底，單身羊可要好好把握。

金牛 4.21～5.20

每個金牛座內心都藏了一個鐵算盤，金錢數字可精打細算，不過這周金牛座多了行星的牽絆，得注意自己金錢上容易判斷失焦、衝動消費的情況，與情人之間偶爾花小錢享受，頗有小樂趣，但頻率一高，樂趣感就會銳減，更要注意與情人、朋友之間金錢財務的糾葛，千萬別為了金錢傷了感情與和氣！

雙子 5.21～6.20

即使表面上鬼點子多多，再麻煩的場面都Hold得住，事實是雙子已經愈來愈管控不了負面的內在想法，這周特別容易因小事感到崩潰，好在金星為你帶來了貴人運，不妨求助於身邊友人，或把煩惱說出來，也許能為你帶來一波轉運機會。此外，感情上的小亮點持續，與情人之間有誤會冰釋、更進一步的機會，要提升相處默契就趁現在。

巨蟹 6.21～7.21

新的一周對巨蟹座說能有相當神清氣爽的心情，主要是土星由逆回順，負面壓力大大減少，對周遭事物厭世感慢慢消失，一旦不再鑽牛角尖，後頭的運勢也會愈來愈順遂，特別是愛情上也多了勁道，開始懂得從互動中慢慢找到與情人開心相處的方式。至於對你大小眼或看不順眼的人，也會離你遠去。年底前人際運順風順水。

獅子 7.22～8.22

獅子這周本命宮位仍持續受到火星的影響，生活上呈現大好或大壞的發展，也免不了出現十分戲劇化的情節，好的是在人際上更積極、熱情，壞的是一些不關你的事你也都攬在自己身上，得當心弄得裡外不是人，此時人際互動熱絡，單身獅桃花朵朵，不過還是要睜大眼睛好好挑選，千萬別來者不拒錯過正緣。

處女 8.23～9.22

解鈴還需繫鈴人，想要一解處女座在感情上綁死死攬牢牢的結，還得靠自己想開、想通！幸好這周開始土星、冥王星的移轉，有望一解那些莫須有的煩憂，最重要的是自己要懂得轉換心情與環境，單身者不需要積極，但也別什麼事都不做，偶爾出去走走、參與一些公共活動或是公司聚會等，都能有助於激化你僵固已久的桃花喔！

天秤 9.23～10.22

不穩定的個性正巧遇上運勢中不穩定的氣流，對這周的天秤來說就是一個起起伏伏啊！這周得注意自己心神不寧導致的出包狀況，一波三折的事情也不少，得將注意力集中起來，幸好情感上的滿足能稍稍給你帶來安慰，單身者感情露曙光。人際上與好友、老友的互動默契極佳，能在患難中看清為你無私相助的摯友。

天蠍 10.23～11.22

太陽在周末轉移，不過天蠍這周仍能吃到一點太陽的豆腐，同時財運也有抬升的跡象，因此千萬別懶散沉淪，設法在生活中積極正向，讓自己在職場或人際中活躍起來，將有機會抓住好運的尾巴大大發展。至於感情上停停走走，不適合的對象你是完全無法將就的，那就別太心急，好好從簡單的關係培養起吧！

射手 11.23～12.21

積極前進的行動力與企圖心愈來愈明顯，在太陽的挪移下射手有望從原本低調又陰鬱的狀態反轉，雖然生活中不如意的事仍十常八九，但態度、心念改變，看事情的觀點自然就不一樣，這周不妨讓自己忙碌起來，多參與聚會邀約，單身者脫單曙光浮現，可以仔細看看身邊可能的對象，年底前這波MINI桃花可要好好把握！

摩羯 12.22～1.19

雖然當個與事無爭的不沾鍋不是壞事，不過這周摩羯似乎過於邊緣，很可能錯失良機，建議你別老是只把焦點放在自己身上，忽略了日常生活的人事物，特別是親密的情人、重要的家人，再忙也要給一點溫暖關心才好！至於想法上也要一改過於僵化固執的態度，容易刺傷周遭的人，對感情也易有不良影響。

水瓶 1.20～2.18

火星壓力慢慢擴散，即使太陽移轉也是徒勞。這周水瓶仍舊逃脫不了過於急躁產生的失誤，特別是與家人或親近之人的相處，別以為大家關係熟就可以讓自己時好時壞的情緒為所欲為，必要時自己靜一靜也比牽怒別人來得好。至於感情表現平淡，情人能給予的溫暖鼓勵十分有限，還是要靠你自己走出陰霾喔！

雙魚 2.19～3.20

這周土星的歸順看似影響渺小，但對於本命宮的雙魚座來說卻可能引發串串漣漪，人際之間的溝通交流平淡中暗藏凶險，某個表錯情、踩雷反應之下就可能豎立起小人，愛情運勢此刻正缺臨門一腳，比起明示、暗示都不如勇敢告白來得有效，不妨以行動代替單相思吧！至於有情人的雙魚，心事藏太多對關係只有傷害，別把煩惱都悶在心裡，讓對方乾著急囉！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 單身別灰心！12星座脫單秘訣教你如何招來好桃花

● 別再低估他！職場靠譜神隊友星座 TOP3

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

以下5隻動物最喜歡哪一隻？分析在朋友眼裡是什麼樣的人

以下5隻動物最喜歡哪一隻？分析在朋友眼裡是什麼樣的人

星巴克「大杯以上買一送一」來了！11／19棒球同慶多賺一杯

星巴克「大杯以上買一送一」來了！11／19棒球同慶多賺一杯

第一眼看到蝴蝶還是骷髏？測試你的嫉妒心強不強

第一眼看到蝴蝶還是骷髏？測試你的嫉妒心強不強

存錢存得好辛苦　3招教你輕鬆「小錢變大錢」 開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到等於白買 星巴克11／18限定「第二杯半價」　11／22全商品88折優惠 台灣不紅但國外超火的實力派美妝！大獎拿到手軟是基本　明星、彩妝師都愛用 2NE1 Dara 40歲奇蹟凍齡美貌！零細紋＋超狂川字腹肌保養秘訣公開 愛馬仕「彩虹豬鼻子」雙指戒絕美　高級珠寶把鑽石變稜鏡好有哏 京站「館內下大雨」民眾撐傘逛百貨　櫃姐：周慶前商品全濕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面