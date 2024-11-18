安格斯12星座一周運勢11／18～11／24　牡羊避免衝動發言、巨蟹順風順水

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



注意自己過於篤定武斷的言語！牡羊座不是算命仙，沒必要老是鐵口直斷把事情一語道破，這周在溝通上踩雷的頻率特別高，得好好管控自己心直口快的性子，才不會惹毛身邊不該惹毛的人，至於感情方面桃花小有嶄獲，校園、教室和學習進修相關的地方，有機會遇到讓你眼睛為之一亮的對象，這股粉色緣分將持續到年底，單身羊可要好好把握。

金牛 4.21～5.20



每個金牛座內心都藏了一個鐵算盤，金錢數字可精打細算，不過這周金牛座多了行星的牽絆，得注意自己金錢上容易判斷失焦、衝動消費的情況，與情人之間偶爾花小錢享受，頗有小樂趣，但頻率一高，樂趣感就會銳減，更要注意與情人、朋友之間金錢財務的糾葛，千萬別為了金錢傷了感情與和氣！

雙子 5.21～6.20



即使表面上鬼點子多多，再麻煩的場面都Hold得住，事實是雙子已經愈來愈管控不了負面的內在想法，這周特別容易因小事感到崩潰，好在金星為你帶來了貴人運，不妨求助於身邊友人，或把煩惱說出來，也許能為你帶來一波轉運機會。此外，感情上的小亮點持續，與情人之間有誤會冰釋、更進一步的機會，要提升相處默契就趁現在。

巨蟹 6.21～7.21



新的一周對巨蟹座說能有相當神清氣爽的心情，主要是土星由逆回順，負面壓力大大減少，對周遭事物厭世感慢慢消失，一旦不再鑽牛角尖，後頭的運勢也會愈來愈順遂，特別是愛情上也多了勁道，開始懂得從互動中慢慢找到與情人開心相處的方式。至於對你大小眼或看不順眼的人，也會離你遠去。年底前人際運順風順水。

獅子 7.22～8.22



獅子這周本命宮位仍持續受到火星的影響，生活上呈現大好或大壞的發展，也免不了出現十分戲劇化的情節，好的是在人際上更積極、熱情，壞的是一些不關你的事你也都攬在自己身上，得當心弄得裡外不是人，此時人際互動熱絡，單身獅桃花朵朵，不過還是要睜大眼睛好好挑選，千萬別來者不拒錯過正緣。

處女 8.23～9.22



解鈴還需繫鈴人，想要一解處女座在感情上綁死死攬牢牢的結，還得靠自己想開、想通！幸好這周開始土星、冥王星的移轉，有望一解那些莫須有的煩憂，最重要的是自己要懂得轉換心情與環境，單身者不需要積極，但也別什麼事都不做，偶爾出去走走、參與一些公共活動或是公司聚會等，都能有助於激化你僵固已久的桃花喔！

天秤 9.23～10.22



不穩定的個性正巧遇上運勢中不穩定的氣流，對這周的天秤來說就是一個起起伏伏啊！這周得注意自己心神不寧導致的出包狀況，一波三折的事情也不少，得將注意力集中起來，幸好情感上的滿足能稍稍給你帶來安慰，單身者感情露曙光。人際上與好友、老友的互動默契極佳，能在患難中看清為你無私相助的摯友。

天蠍 10.23～11.22



太陽在周末轉移，不過天蠍這周仍能吃到一點太陽的豆腐，同時財運也有抬升的跡象，因此千萬別懶散沉淪，設法在生活中積極正向，讓自己在職場或人際中活躍起來，將有機會抓住好運的尾巴大大發展。至於感情上停停走走，不適合的對象你是完全無法將就的，那就別太心急，好好從簡單的關係培養起吧！

射手 11.23～12.21



積極前進的行動力與企圖心愈來愈明顯，在太陽的挪移下射手有望從原本低調又陰鬱的狀態反轉，雖然生活中不如意的事仍十常八九，但態度、心念改變，看事情的觀點自然就不一樣，這周不妨讓自己忙碌起來，多參與聚會邀約，單身者脫單曙光浮現，可以仔細看看身邊可能的對象，年底前這波MINI桃花可要好好把握！

摩羯 12.22～1.19



雖然當個與事無爭的不沾鍋不是壞事，不過這周摩羯似乎過於邊緣，很可能錯失良機，建議你別老是只把焦點放在自己身上，忽略了日常生活的人事物，特別是親密的情人、重要的家人，再忙也要給一點溫暖關心才好！至於想法上也要一改過於僵化固執的態度，容易刺傷周遭的人，對感情也易有不良影響。

水瓶 1.20～2.18



火星壓力慢慢擴散，即使太陽移轉也是徒勞。這周水瓶仍舊逃脫不了過於急躁產生的失誤，特別是與家人或親近之人的相處，別以為大家關係熟就可以讓自己時好時壞的情緒為所欲為，必要時自己靜一靜也比牽怒別人來得好。至於感情表現平淡，情人能給予的溫暖鼓勵十分有限，還是要靠你自己走出陰霾喔！

雙魚 2.19～3.20



這周土星的歸順看似影響渺小，但對於本命宮的雙魚座來說卻可能引發串串漣漪，人際之間的溝通交流平淡中暗藏凶險，某個表錯情、踩雷反應之下就可能豎立起小人，愛情運勢此刻正缺臨門一腳，比起明示、暗示都不如勇敢告白來得有效，不妨以行動代替單相思吧！至於有情人的雙魚，心事藏太多對關係只有傷害，別把煩惱都悶在心裡，讓對方乾著急囉！

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