錢包掉了第一反應是什麼？超準心測秒測「遇見渣男機率」有多高

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

你覺得自己看人的眼光如何？分得出誰是渣男、誰是真心待你的嗎？你總是遇到渣男，又不知道原因出在哪嗎？最近小紅書上就有個心理測驗，從「發現錢包掉了」的第一反應，就能測出你遇見渣男的機率多有高，測過的人都說準，快來看看你是哪一類型人。

Q：工作時發現錢包不在身邊，第一反應是？



1.安慰自己，可能只是放在家裡



2.非常著急，先哭再說



3.放下工作，回頭沿路找



4.先把工作完成，晚點再說



＊分割下為選項解析＊

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1.安慰自己，可能只是放在家裡：遇到渣男機率100%



選擇1的人最喜歡有個性、有魅力的男人，像是模特兒、藝術家等，尤其覺得壞男人更有魅力，你們覺得自己喜歡上的人都有很獨特的吸引力，所以一旦喜歡了就很難清醒。而你們也自命不凡，覺得自己很有品味、眼光獨到，看上眼的一定是好對象，但事實證明你們是聰明一世、糊塗一時，你以為自己可以改變對方，但其實對方也很聰明、花招很多，成為渣男的機率也很高。

2.非常著急，先哭再說：遇到渣男機率50%



選擇這個選項的人，心中應該都有自己的一把尺，平常對於渣男會睜一隻眼閉一隻眼，但只要他們超過了你心中設定的停損點，你也會決定放生。你的內在個性可能也是偏向賢妻良母或是會自我反省的類型，會忍不住反問自己「是不是我也有錯？」在這樣質疑自己的過程中，就讓分手的時間拖得更久，但一旦相信自己值得更好的，還是會下定決心離開渣男。

3.放下工作，回頭沿路找：遇到渣男機率30%



這類型人是曾經被傷害過，所以現在懂得避險，不再容易會因為一時的沖昏頭就糊塗走舊路。會選擇這個選項的人，大多都是「置之死地而後生」的人，因為曾經遇過很渣、很NG的對象，也許是被一個不適合的人耽誤了好幾年，或是分分合合、一直藕斷絲連等，因為被深刻傷害過，所以才有了「免疫機制」，讓你現在看人的眼光變得比較好，不會再輕易踏進陷阱裡。

4.先把工作完成，晚點再說：遇到渣男機率80%



選擇4的人通常耳根子比較軟，也很心軟，一被灌迷湯就容易卸下心防，可能是母愛或同情心氾濫，有時候看到比較可憐或是處境艱難的人，就會覺得要盡量幫助他們，但總是不幫還好，一幫就幫出問題來。請注意，魔鬼都藏在細節裡，如果內心不夠堅強，很可能會被別人設定出來的表象給欺騙，要為自己的心軟設好底線。