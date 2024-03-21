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超準心測！憑直覺選出「被詐騙的人」　測你對花言巧語的淪陷指數

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▲▼ 花言巧遇心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

你對花言巧語有抵抗力嗎？一聽就知道是糖衣包裝的謊言，對方說話不誠懇，還是一聽甜言蜜語就相信，馬上淪陷？小紅書上就有個心理測驗，從一個簡單問題就能測出你對於花言巧語的容易淪陷指數，比你的自我判斷還準確。

Q：聽說親戚中有人被詐騙了，你直覺他的個性是怎樣的？

1.很聰明的人且社經地位高，卻被騙

2.埋頭苦幹、涉世未深的工作狂

3.本來就有智能障礙

4.平常就是濫好人，又受騙了


＊分割下為選項解析＊

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▲▼ 花言巧遇心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

1.很聰明的人且社經地位高卻被騙：淪陷指數120%

選擇1的人對於花言巧語毫無防備心，很容易幾句話就輕易相信。只要遇到的對象是你的菜、符合你的喜好，什麼都對了，甚至連甜言蜜語都不需要，也可能是因為你們對甜蜜的感情生活渴望太久了，所以很容易就墜入情網。建議你們遇到人還是要留意一下，仔細分辨對方是虛情假意還是真心實意。

2.埋頭苦幹、涉世未深的工作狂：淪陷指數30%

選擇這個選項的人，通常是已經身經百戰，因此不論對方說了什麼，你們都會先細心的觀察。若是發覺對方說話不夠誠懇、愛花言巧語包裝，你不會立刻和他說再見，反而是會想好好地和對方玩起諜對諜，最後到底是誰騙誰還不知道。

▲▼ 花言巧遇心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

3.本來就有智能障礙：淪陷指數−10%

你本身是生性比較多疑、防備心很重的人，在感情裡也是比較冷靜被動、難取悅的類型，因此當有人對你說出甜言蜜語時，通常你的第一個反應都是覺得莫名其妙，或是「他對我說這些話是想做什麼？」下意識就會去猜疑對方的用心，是一個很難被言語所打動的人，花言巧語對你們來說根本無用，甚至可能起到反效果。

4.平常就是濫好人，又受騙了：淪陷指數80%

選擇4的你是屬於平日精明，但一遇到理想型，就會失去判斷力的類型。若對方不是自己喜歡的類型，就算他的語言技巧再好、甜言蜜語講得多天花亂墜，你也絲毫不會淪陷；但只要一遇到對方是你的理想型，你就很容易失去平時的判斷能力。想追你的人只要先打聽好你的偏好，就很容易打動你的心。

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關鍵字：

心理測驗, 測驗, 愛情, 感情, 戀愛

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