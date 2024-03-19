感情中最難搞定的3大星座！Top 1追求完美愛挑剔　雙標對人難相處

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人平時對朋友家人都很和善親切，甚至對不熟的人都很隨和熱情，但一進入感情關係中就變得很難搞，常讓另一半感到吃不消。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就分享在感情中最難搞定的星座Top 3，有的忽冷忽熱讓另一半很困擾、不知所措，也有的太講求完美，常挑惕另一半，容易傷了對方的心還傷彼此感情。

Top 3：獅子座



其實獅子座的內心是很溫暖且充滿熱情的，但如果他們已經變成一隻外表冷冷的獅子，很可能是因為他們受過某些傷害，而開始選擇保持一定的距離並控制自己的情感，這種「控溫」的行為是他們為了保護自己採取的方式，但也因此讓獅子感到特別壓抑。

但這樣的「控溫行為」也會使別人難以捉摸獅子的真實情感，讓人感覺難以接近。雖然外表冷淡，但了解到背後的原因，人們或許更能體會你的內在溫暖，並給予你們幫助。所以，建議受過傷的獅子，可以慢慢釋放出你們的真實情感，融化冷凍你們的冰霜，讓人感受到你們其實是很溫暖的。

Top 2：天蠍座



有些人總會覺得天蠍座難以相處，這是因為天蠍很喜歡展現忽冷忽熱的態度，經常讓人摸不著頭緒，常讓人陷入「到底現在這種情況，他是熱還是冷？喜歡我或不喜歡我？」疑惑裡。而像這種不確定性，是天蠍最讓人詬病的地方，常常讓人感到困擾，令人不知所措。

其實很多天蠍座在個性上比較習慣隱藏，不太願意表達自己的內心世界，尤其是涉及到深層情感的事情，這使得他人在與天蠍相處時常會產生一種隔閡感，讓人難以理解你們的內在感受，因此讓人覺得你們特別難搞。但想要喚起天蠍的熱情其實也很簡單，當他們遇到弱者就會展現出最熱情的一面，不過如果對方跟他們爭強好勝，天蠍就又會成為一隻處在備戰狀態的好鬥天蠍，他們是非常多變的。

Top 1：處女座



處女座是出了名的完美主義者，這個特點大家都知道，但在他們吹毛求疵的性格裡，時常「嚴以律人，寬以待己」，也就是大家所謂的雙標，因此讓人感到難以相處。處女座很容易對他人要求很高，特別容易挑惕，對身邊的人也很苛刻，以至於默默地得罪人自己卻都不知道。

想讓人緣變得更好的話，建議處女座人們要好好注意自己的表情管理！即使遇到讓你們看不慣、很嫌棄的事情，也要表現出和善。相信這樣的改變會使你們的人際關係更加融洽，晉升為進化版後的你們，就有機會脫離難相處的行列，變得更加成熟。