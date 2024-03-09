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2024上半年桃花運最旺的3大星座！Top 1多拓展社交圈　就能修成正果

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▲▼ 2024上半年桃花運最旺3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

2024年開始一段時間了，你還是「孤單寂寞覺得冷」的單身人士嗎？想來場甜甜的戀愛？快把握桃花運來的時候，努力一下就能脫單！被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開今年上半年桃花運最旺的3大星座，尤其Top 1可以多拓展社交圈，在感情上會有所突破，讓桃花修成正果。

▲▼ 2024上半年桃花運最旺3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：獅子座

獅子座的對象會是一些社會地位高、形象好的人，像是名人、明星、大老闆等，因為你們極好的事業運勢將會為你帶來出色的表現，並讓你嶄露頭角，但也因此會讓人不敢輕易追求，追求者必須與你並駕齊驅，甚至水平更高，你才會接受。而喜歡你的人會以合作的藉口來接近你，所以多參與一些有水準、較正式的聚會，能幫助你們開出精緻的桃花。

▲▼ 2024上半年桃花運最旺3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：金牛座

今年上半年，金牛座的桃花非常旺，並且會有很特別的人出現，有些金牛也會遇到興趣轉換的問題，像是喜歡的性向忽然轉換，或是喜歡工作變成不愛工作，轉向對家庭的渴望等。這段時間的變化可能會讓你們措手不及，但最近的好運也將會為你招來更多正向的桃花，所以只要保持開放心態，迎接生活的變化，你的大膽就會為你帶來驚喜和精彩的生活。

▲▼ 2024上半年桃花運最旺3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：摩羯座

摩羯座是2024上半年桃花運最旺的冠軍，但受到顛覆的天王星影響，會給你帶來某些怪異的感覺，想在感情上有所突破，就必須展現出自己的才華和才藝，刷新別人對你的印象，也可以做一些非典型或與自己以往印象截然不同的事。摩羯的對象也會跟過往喜歡的風格很不同，多多拓展社交圈，多交一些朋友、多用心一點打扮自己，透過努力，你們的桃花就會修成正果喔！

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 桃花運, 戀愛運, 摩羯, 金牛, 獅子

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