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2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會

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▲▼ 2024上半年工作運最旺3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

每天上班認真工作，但總覺得工作不順、努力沒被看見？最近有些星座的工作運走旺，先前工作上不得志的狀況，將會雨過天晴，收穫不少成果。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開今年上半年工作運最旺的3大星座，有的人的合夥運很好，會遇到很強很棒的合夥人，也有的人是自身潛力會被看見，加上貴人幫襯，將會迎來升遷、甚至是更上一層樓的機會，直接一飛沖天。

▲▼ 2024上半年工作運最旺3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：天蠍座

天蠍座在今年都會升級，變得更強大，也很樂意當別人的貴人，而且這段時間天蠍的合夥運非常好，你們只要專注在自己的興趣上發展，就有機會遇到很強的合夥人，對方本身的運勢也非常旺，並且萬事俱備，所以你們加在一起就是強強聯手。建議天蠍可以主動「求變」，勇敢追求目標，你們的企圖心是很被看好的。

▲▼ 2024上半年工作運最旺3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：獅子座

獅子座最近工作運好又謙虛，周遭人都對你讚不絕口，因此貴人運也很旺，進而讓你的光芒被挖掘、被看見，有可能意外地獲得更上一層樓的機會。去年獅子可能就有迎來婚姻或升遷的契機，今年你的潛力也會再讓大家嚇一跳，因為你們正好站在時代變革的紅利之上，使得今年的努力會加倍豐收，順勢一飛沖天。

▲▼ 2024上半年工作運最旺3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：金牛座

金牛座今年上半年工作運非常旺，旺到擁有選擇要參與哪些工作的權利，身邊也有貴人支持，鼓勵你追求自己想要的方向。雖然去年遭遇了挑戰，但瓶頸也為你們帶來了一些好的效果，甚至讓你過上理想中的生活。未來20年，金牛的事業心將逐漸建立，儘管目前你們可能還沒什麼野心，但你們將迎來一波激發熱情的機會，就堅定地迎接生活中的種種挑戰吧。

►2024上半年桃花運最旺的3大星座！Top 1多拓展社交圈　就能修成正果

 

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 工作運, 金牛, 獅子, 天蠍

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