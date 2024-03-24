fb ig video ETtoday search mobile

超準「餐廳抽獎」心理測驗！秒測你在愛情裡被另一半吃定的指數

>

▲▼ 在愛情中被另一半吃定的心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

不管是本來性格就溫柔體貼的人，或是平時看起來比較強勢、有個性的人，進入感情關係中，都有可能被另一半「吃死死」，以對方為準，一再為愛退讓。你在愛情裡也是容易被對方吃定的人嗎？最近小紅書上就有個心理測驗，直覺選出「覺得自己會抽中什麼獎」，就能測出你在愛情裡會被另一半吃死死的指數，來看看你是不斷退讓派還是吃定對方派。

Q：朋友新開的餐廳在玩抽獎，你覺得自己會抽到什麼獎項呢？

1.超級大獎旅行機票

2.這一餐免費

3.一百元折扣券

4.成為VIP永遠9折


＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

▲▼ 在愛情中被另一半吃定的心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

1.超級大獎旅行機票：被吃死死指數200%

選擇這個選項的人，很容易心軟、一退再退，忍讓無底線，所以在感情中總是被另一半死定。你們表面上看起來是強勢的人，但實際上總是心太軟，大部分人都有自己的底線，但你被對方一直踩雷卻也只是各種忍讓，這樣長期累積下來，對你來說真的是一種無形傷害。

2.這一餐免費：被吃死死指數30%

選2的人在感情中能保持理性多跟對方溝通，也會適當地、有原則的退讓。你們很善於溝通，當你選擇退讓時，也一定會讓對方知道原因，而不是無條件、沒理由就退讓，算是做了很好的自我保護，在感情關係裡反而會是另一半被你們吃定了。

▲▼ 在愛情中被另一半吃定的心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

3.一百元折扣券：被吃死死指數80%

這類型的人被另一半吃定的原因是，你們心胸寬大、懶得計較，習慣就算了。你們為了維持彼此的感情，在遇到問題時因為怕傷感情，所以總是睜一隻眼閉一隻眼，久而有之就成了習慣，習慣久了也就都覺得算了。因此你算是一個心胸很寬大的情人，但還是要適當地表達出自己的想法，不要什麼都算了比較好。

4.成為VIP永遠9折：被吃死死指數−20%

選擇選項4是標準的愛面子類型，說一是一、不願退讓，相處全靠對方體貼。只要覺得有傷害到自己面子的事情，很可能就會馬上翻臉，因此通常能跟你們在一起的都是願意道歉、願意低頭，甚至願意假裝的另一半。而且你們有一點自我中心、不成熟，若想維持感情，另一半必須是願意體貼你的類型。

►感情中最難搞定的3大星座！Top 1追求完美愛挑剔　雙標對人難相處

►2024上半年桃花運最旺的3大星座！Top 1多拓展社交圈　就能修成正果

►超準心測！憑直覺選出「被詐騙的人」　測你對花言巧語的淪陷指數

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

心理測驗, 測驗, 愛情, 感情, 戀愛, 被吃定

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

2024最新流行短髮造型！掛耳短髮好感度高　頭頂扁塌必剪小狼尾

2024最新流行短髮造型！掛耳短髮好感度高　頭頂扁塌必剪小狼尾

少吃也沒瘦？營養師曝減脂期「3種NG食物」：第2最好別碰

少吃也沒瘦？營養師曝減脂期「3種NG食物」：第2最好別碰

讓你反覆冒痘的真兇！皮膚科醫師曝「5種美妝護膚品」痘肌要少用 逛LOEWE展躺在龍貓肚子上！兩公尺霍爾的移動城堡包包超巨　上海搶先看 羅志祥18萬LV新裝配柏金包好繽紛　被指五五身刪照重發 補充膠原蛋白的5種食材　低熱量兼顧體態 Jennie《公寓404》同款唇膏詢問度大增　5款類似色推薦一抹顯嫩 感情中最難搞定的3大星座！Top 1追求完美愛挑剔　雙標對人難相處 手持吸塵器續航力不再短命！　3個使用方式要避免

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面