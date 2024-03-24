超準「餐廳抽獎」心理測驗！秒測你在愛情裡被另一半吃定的指數

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

不管是本來性格就溫柔體貼的人，或是平時看起來比較強勢、有個性的人，進入感情關係中，都有可能被另一半「吃死死」，以對方為準，一再為愛退讓。你在愛情裡也是容易被對方吃定的人嗎？最近小紅書上就有個心理測驗，直覺選出「覺得自己會抽中什麼獎」，就能測出你在愛情裡會被另一半吃死死的指數，來看看你是不斷退讓派還是吃定對方派。

Q：朋友新開的餐廳在玩抽獎，你覺得自己會抽到什麼獎項呢？



1.超級大獎旅行機票



2.這一餐免費



3.一百元折扣券



4.成為VIP永遠9折



＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

1.超級大獎旅行機票：被吃死死指數200%



選擇這個選項的人，很容易心軟、一退再退，忍讓無底線，所以在感情中總是被另一半死定。你們表面上看起來是強勢的人，但實際上總是心太軟，大部分人都有自己的底線，但你被對方一直踩雷卻也只是各種忍讓，這樣長期累積下來，對你來說真的是一種無形傷害。

2.這一餐免費：被吃死死指數30%



選2的人在感情中能保持理性多跟對方溝通，也會適當地、有原則的退讓。你們很善於溝通，當你選擇退讓時，也一定會讓對方知道原因，而不是無條件、沒理由就退讓，算是做了很好的自我保護，在感情關係裡反而會是另一半被你們吃定了。

3.一百元折扣券：被吃死死指數80%



這類型的人被另一半吃定的原因是，你們心胸寬大、懶得計較，習慣就算了。你們為了維持彼此的感情，在遇到問題時因為怕傷感情，所以總是睜一隻眼閉一隻眼，久而有之就成了習慣，習慣久了也就都覺得算了。因此你算是一個心胸很寬大的情人，但還是要適當地表達出自己的想法，不要什麼都算了比較好。

4.成為VIP永遠9折：被吃死死指數−20%



選擇選項4是標準的愛面子類型，說一是一、不願退讓，相處全靠對方體貼。只要覺得有傷害到自己面子的事情，很可能就會馬上翻臉，因此通常能跟你們在一起的都是願意道歉、願意低頭，甚至願意假裝的另一半。而且你們有一點自我中心、不成熟，若想維持感情，另一半必須是願意體貼你的類型。