爆紅「潦草妝」畫法公開！底妝越乾淨越美　透出血色更純欲顯嫩

文／美人圈

現在妝容趨勢以自然的「原生感」、「偽素顏」成主流，小紅書、IG上也掀起「潦草妝」的趨勢，越潦草的話、底妝越美越乾淨透亮，還有自然的血色感，這次編輯特別詢問DIOR彩妝師，解析潦草底妝畫法教學，這步驟是底妝乾淨重點、不乾卡關鍵，快一起往下看看吧！

近期大紅「潦草妝」畫法！越潦草越美

有在關注化妝趨勢的話一定有發現，從2023年秋冬開始小紅書、IG上「潦草妝」的畫法，有點延續之前大面積腮紅，將粉底、腮紅或唇膏直接先塗上臉，再全部一起拍開，這樣的方式底妝更服貼，腮紅也會被暈染得更自然，像是從肌膚底層透出的自然血色感，真的太顯嫩！一般人或新手要挑戰「潦草妝」有沒有什麼罩門或是技巧呢？編輯這次特別詢問DIOR彩妝師，一起往下看看潦草妝重點！

▲近期大紅的「潦草妝」。（圖／IG@isaploy）

潦草妝畫法重點

粉底薄厚上法

第一步就是將粉底推開上臉，但不是隨便推開、而是按照粉底「薄厚原則」上臉。粉底薄厚原則就是指臉中部位粉量稍厚、越往外緣越薄的上法，這樣的上法可以讓底妝自然過渡，有修飾輪廓的效果。新手的話可以直接在額頭、臉頰靠近鼻翼側、鼻樑及下巴部位畫出一道粉底，接著再用手指上的餘粉薄薄帶過眼下面中、嘴角、太陽穴部位。

▲粉底要採薄厚上法。（圖／小紅書@手撕包菜）

保濕、水光的質地可以更好延展及暈染

腮紅的質地可以選擇偏霜狀的質地，這樣出來的妝感會更加有光潤感，會相當顯嫩。化妝師也提醒，底妝選擇上也推薦以保濕、水光的質地為主，不僅可以與腮紅融合的更好，暈染上更加自然，可以畫出那種很輕透乾淨的底妝，對新手來說也不會有卡粉或是乾燥的問題。

▲底妝建議選擇保濕、水光的質地。（圖／IG@dasique_official）

選擇偏淺的「膨脹色調」

接著就是潦草妝的重點，選擇一款腮紅膏、腮紅液或是唇膏、唇露等取代一般的粉狀腮紅，且色調選擇很重要，建議比膚色淺一階的粉嫩色，在兩邊臉頰、鼻頭、下巴等部位點上些許，不僅可以有很好的膨脹感，也可以讓底妝更加乾淨。

▲選擇比膚色淺一階的粉嫩色，可以有很好的膨脹感。（圖／IG@dasique_official）

粉撲垂直拍開、有顏色的部位最後拍

最後，就是用粉撲將粉底及腮紅一起輕輕拍開即可，注意拍的時候以「垂直輕拍」的方式為主，不要破壞畫好的位置，化妝師也特別提到，拍的時候可以先拍「乾淨的部位」，也就是沒有沾染到腮紅的位置，最後再將腮紅拍開、仔細與粉底暈染融合，避免粉撲上留有過多腮紅，拍的時候暈染到其他地方。拍之前也可以先用定妝噴霧將粉撲噴濕，還可以增加定妝效果！

▲粉撲垂直拍開，有顏色的部位最後拍。（圖／小紅書@手撕包菜）

局部「壓蜜粉消光」，光澤更精緻

定妝的話，其實不是油肌的話不建議全臉上蜜粉，最主要可以針對像是T區、鼻樑兩側、鼻翼等易出油部位「局部」壓蜜粉、壓掉油光就好，達到定妝且消光的步驟，而蘋果肌、下巴、鼻頭、眉毛中段上方部位則保留原本的光澤，會顯得更澎潤減齡。

▲易出油部位壓蜜粉消光，光澤更精緻。（圖／IG@thetoollab_official）



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