營養師點名鮪魚、旗魚別長期吃！　重金屬殘留量恐超標





▲營養師建議選擇中小型魚類，重金屬殘留量相對較低。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來食安問題引發民眾外食恐慌，不少人選擇在家料理較為安心，營養師夏子雯提醒，魚類選擇也有學問，不同魚種所富含的營養素不同，但食物鏈越高層，魚類累積的重金屬就越多，像是食物鏈頂端的鮪魚、旗魚、魷魚等大型魚類，建議避免長期、高頻率吃同一魚種，分散風險較安心。

營養師夏子雯分享，鮪魚富含蛋白質，還有Omega-3、維生素及礦物質，但食物鏈越高層，累積的重金屬（甲基汞含量）就越多，甲基汞在水中會被植物吸收、小魚吃植物藻類、大魚再吃小魚，因此食物鏈較頂端的鮪魚、旗魚、油魚等大型魚類，汞含量會比小魚來得多，其中又以魚皮、內臟、脂肪等部位是最容易累積。

甲基汞若從飲食攝取，經腸胃道吸收，吸收率可高達95%以上，而且甲基汞會影響胎兒的腦部發展，甚至影響智力，所以建議孕婦、6歲以下幼兒避免食用大型魚類，像是旗魚、鯊魚、鮪魚、油魚等，而一般成年人也應盡量避免頻繁食用。

▲鯖魚營養含量高，是不錯的選擇。

那應該吃什麼魚類較為安全呢？營養師夏子雯建議可以選擇中小型魚種，如鮭魚、鯖魚、四破魚、秋刀魚、肉鯽魚、鱸魚等，其重金屬殘留量相對較低，我們可以用大拇指和中指圈一圈就大約是魚肚的大小。這樣大小的魚類是相對來說比較好的選擇，另外也可以時常更換不同的魚種食用，避免長期、高頻率吃同一魚種，也能夠幫助分散風險。