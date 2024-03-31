日話題哈根達斯「提拉米蘇、杏仁焦糖味」登場！鋪滿酥脆餅乾超搭

記者鮑璿安／綜合報導

知名美國冰淇淋品牌「哈根達斯」（Häagen-Dazs）在各地都會推出限定口味，最近日本帶來了「提拉米蘇餅乾脆餅」和「杏仁焦糖餅乾」2種新口味，據網友表示是史上最好吃的口味，各種餅乾脆餅提味，以苦味黑可可中和，讓人超想來一口！





▲日本哈根達斯帶來了「提拉米蘇餅乾脆餅」和「杏仁焦糖餅乾」2種新口味。（圖／品牌官網）



日本「哈根達斯」在3月底迎來新口味，第一款是提拉米蘇餅乾脆餅，以甜味的提拉米蘇為基底，將馬斯卡彭冰淇淋混合濃縮咖啡醬，因此吃起來口感不膩，上面更加入了略帶苦味的黑可可、巧克力餅乾脆餅，放入口中超多元，碰撞出新滋味。





▲「提拉米蘇餅乾脆餅」口味以甜味的提拉米蘇為基底，將馬斯卡彭冰淇淋混合濃縮咖啡醬。（圖／品牌官網）

▲「杏仁焦糖餅乾」口味。（圖／品牌官網）

而第二款「杏仁焦糖餅乾」同樣非常受歡迎，曾經在2021年登場過就引發討論，這次終於又再次回歸，口味上則是將焦糖醬混合到焦糖冰淇淋中，並放上杏仁片和奶油餅乾。當香甜濃郁的焦糖、酥脆杏仁片、曲奇相結合，簡直停不下來，正好去日本的民眾一定要試試。

▲「午後の紅茶 茶拿鐵冰沙」在2024年3月18日於日本全國上市 。（圖／翻攝自產官網）

同時，日本「午後の紅茶 茶拿鐵冰沙」在2024年3月18日於全國上市，將午後の紅茶標誌性的奶茶和紅茶合二為一，以口感順滑濃郁的阿薩姆奶茶碎冰為基底，並加入了加入白巧克力脆片，使口感更加豐富，最上層更有點睛之筆香草冰淇淋，混合了濃縮的紅茶醬收尾，挖上一口就像品味了奶茶精華，同時又擁有冰淇淋的甜調，也是非常受歡迎的品項。