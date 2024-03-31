Simone Rocha亞洲唯一旗艦店在台北！專訪設計師談「對台北女性的印象」

記者鮑璿安／綜合報導

英國設計師品牌Simone Rocha以珍珠、蕾絲和薄紗為標誌元素，譜出所有女性的浪漫美學，在喜事集團攜手下開設Simone Rocha全亞洲唯一旗艦店，於台北大安區正式開幕，而設計師Simone Rocha本人也特別來台，接受《ET FASHION》專訪並分享她對於台北女性的印象。





▲Simone Rocha 來自愛爾蘭、擁有香港血統，是新生代備受矚目的設計師 。（圖／品牌提供）

▲設計師Simone Rocha（左）與喜事集團營運長 宋安（右） 。（圖／品牌提供）

Q1. 台北的女性給你留下了什麼印象？



Simone Rocha：我認為台北的女生很自然，她們擁有獨有的女性化特質，非常傳統但是又很現代。

Q2.使用三個形容詞描述Simone Rocha 的品牌風格？



Simone Rocha：女性化、摩登、強勢。

Q3.在台灣期間想吃什麼台灣美食？



Simone Rocha：我吃了放在冰上的Mochi麻糬，非常好吃!（意為燒麻糬冰）。

Q4.你生命中最重要的轉折是？

Simone Rocha：當我把我的工作和生活結合在一起，同時又能夠形成平衡，發現自己還能夠享受其中的時候，這是一件很棒的事情。

Q5.你生命中不能缺少的三樣東西？

Simone Rocha：充足的睡眠、游泳和我的家人，但是這次來台北時間太緊湊，還沒來得及游泳。





▲Simone Rocha全亞洲唯一旗艦店於台北大安區正式開幕 。（圖／品牌提供）

全亞洲唯一一家Simone Rocha旗艦店在台北，延續了倫敦一號店的經典風格，以富有英倫氣息的弧形黑色大門迎接顧客，呼應暗黑美學的魅力，同時原汁原味呈現出粉紅大理石收銀台和手工雕花天花板，格外具有超現實意境。本次也帶來多樣台灣獨家、開幕限定商品，以Simone Rocha本人獨鍾迷戀的珍珠為主題，打造了限量白色珍珠揹帶按扣零錢包；而春夏的重點圖像婚禮花也並未缺席，Simone Rocha將品牌成立至今合作的攝影師作品印製在短袖T-shirt上。





▲開幕限定珍珠揹帶零錢包；開幕限定短Ｔ 。（圖／品牌提供）

Simone Rocha 2024春夏系列以傳統英式婚禮為整體風格主題，將玫瑰花朵拆解、重組盛開，夢幻中裝點個性廓形，可以見到薄紗、緞面材質及緞帶等禮服常用材質，以垂直裙襬、寬鬆褲裝與背心版型等方式呈現，更誕生珍珠雙層蛋糕包、新款Valentine手提包等搶眼配件，將實用性和浪漫詩意完美結合。





▲Simone Rocha 2024春夏系列以傳統英式婚禮為整體風格主題 。（圖／品牌提供）

設計師Simone Rocha小檔案

出生於愛爾蘭，父親來自香港，Simone Rocha從倫敦中央聖馬丁畢業後，於2010年成立個人同名品牌，2016曾獲英國British Fashion Awards的女裝設計師大獎。曾與 H&M打造設計師聯名引發旋風，被譽為暗黑美學的代表，品牌備受 Kate Middleton 凱特王妃、Lady Gaga 及 Rihanna 等名人喜愛。

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▲Ganni全台首間品牌形象店進駐台北微風廣場，合作台灣新銳藝術家Patty Tsai蔡貝桾打造「早安台北限定T恤」。（圖／品牌提供）

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