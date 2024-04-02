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新光三越A11新超市「主打單身客」　推即食餐一人也能吃好好

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▲新光三越A11美麗市場Express開幕。（圖／業者提供）

▲新光三越A11美麗市場Express重新開幕，主打方便單身、小家庭的即食餐點。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣新百貨持續開幕，超市也成為話題主力，日本超市LOPIA來勢洶洶，今年底即將進駐南港三井Lalaport，正式進入台北插旗，信義計畫區新光三越近期重塑A11館超市區域，以「美麗市場EXPRESS」為概念，用「即食商品專區」與「酒類專區」吸引年輕族群，周邊更引進寵物、生活選物與話題甜點串串相聯積極養客。

▲新光三越A11美麗市場Express開幕。（圖／業者提供）

▲美麗市場Express大量即食餐點強調一人也能吃好，揪不到咖也沒關係。

之前曾有網友提問「百貨超市到底誰在買？」引發討論，釣出許多留言表示「還滿常去的」，超市一直是百貨「重要且低調」的區域，業界人士表示，如果自家百貨超市受歡迎，也就代表固定來客多，超市是除了餐廳之外，最易吸引固定來客的業種，百貨超市雖然售價不低，但其產品也與一般量販、超市有明顯區隔，是重要的經營重點。

然而自營百貨超市絕非易事，因為商品數量多、種類複雜，加上若要有獨家特色或商品，找廠商或進貨商、甚至是直接產地採買，人員流程與庫存都是成本，如何精準定位、營造形象也成為重點。

新光三越從東區DIAMOND TOWERS開始因應周邊居民客層，打造旗下等級最高的精品超市，每日新鮮魚貨、A5和牛全部買得到，在SOGO忠孝年賺數億的自營超市Frash Mart旁，仍達成目標，也催生A11分店超市改裝課題。

▲新光三越A11美麗市場Express開幕。（圖／業者提供）

因應A11以年輕世代為主的風格，貼近未來Z世代的生活型態，地下二樓「Gen Z Market漾市場」以時髦為主題，用「美麗市場EXPRESS」做主力，導入12家年輕世代的生活趨勢品牌，集結毛孩周邊、排隊甜點與時髦餐廚，整體達到60家品牌。

▲新光三越A11美麗市場Express開幕。（圖／業者提供）

▲新光三越A11美麗市場Express開幕。（圖／業者提供）

美麗市場EXPRESS改裝後新增「一人食」商品專區，提供各式即食料理，包括炒飯、炒麵、義大利麵，還是潛艇堡、三明治與新鮮沙拉等，主推忙碌上班族與下班獨食、小家庭晚餐等，並有酒類專區，內有超過百款酒類，啤酒、特色調酒與微醺果實酒，打造成為年輕人的pre-drink第一站，且新增自助結帳櫃檯，並推出外送服務（酒類除外）。

▲新光三越A11美麗市場Express開幕。（圖／業者提供）

▲新光三越A11美麗市場Express開幕。（圖／業者提供）

日本超市LOPIA在台中三井Lalaport開幕全台一號店後，反應不俗，從去年底開始揮軍北上，先在桃園開設二號店，隨後進駐中和環球購物中心，主打肉類與日本食材，以及「即食餐點」受到歡迎，中和環球表示LOPIA進駐後，人潮跟業績比之前成長5倍，且帶動旁邊Mia C’bon業績成長5%，LOPIA也預計在今年中於新莊宏匯廣場開幕，其規模達到260坪，是北部最大分店，據悉也可能進駐比漾廣場。

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店開幕當天，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

而幾乎可以確定的是，預計在今年底開幕的南港三井Lalaport，LOPIA也將在其內正式登場，該分店將會是其超市首間前進台北市的門市。

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

以肉類商品為特色的LOPIA，店內提供新鮮現做壽司、生魚片、現做熟食如便當、炒麵、比薩等，而自家的肉類強項品項更是多元，從日本和牛、紐西蘭羊肉、豬肉雞肉與半成品像漢堡排、醃肉、自製香腸等加起來有數十種品項，其他如日本冷凍甜點今井燒、烤丸子、紅豆湯等也都買得到，在家加熱一下就能吃，品項多元，是讓消費者有煥然一新感的日式超市。

關鍵字：

新百貨, 超市, LOPIA, 即食商品, 年輕族群

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