多穿法白紗、羽毛花朵綻放！LinLi Boutique絕美「花鏡婚紗」公開

記者鮑璿安／綜合報導

台灣婚紗品牌LinLi Boutique在創辦人林莉LinLi 帶領下，近年來成為新人、紅毯名人的愛用品牌，在2024春季更帶來「花鏡系列」，裝點出充滿「花」和「鏡面」意向的禮服，為新人提供夢幻之選。

▲LinLi Boutique 主打款白紗質地「Iris鳶尾花」時裝感婚紗。（圖／品牌提供）





▲壓褶荷葉白紗《Narcissus 水仙花》，以菱格設計延伸至裙擺的圓弧交錯圖騰 。（圖／品牌提供）

LinLi Boutique主打款白紗質地「Iris鳶尾花」時裝感婚紗，透膚菱格紋與誇張的蝴蝶結為最大特色，運用霧感烏干紗與網紗貼布繡手法，在異材質的邊界以縫珠作為描邊的效果，為系列中最輕盈的一款，多種穿法引領當下婚紗流行趨勢。

▲（依序）粉色晚禮服「Lisianthus 桔梗」，運用435片浪漫半圓弧度的花瓣型； 「Dahlia 大理花」的染色禮服，則是運用手工染色羽毛。（圖／品牌提供）



顛覆白紗傳統概念，品牌用以煥彩紅、原力藍等色相佐，粉色晚禮服「Lisianthus 桔梗」，運用435片浪漫半圓弧度的花瓣型、24種深淺粉色網紗跳色的大小荷葉，形塑出輕盈線條感，禮服耗時2個多月完成，勾勒出童話般的輪廓。名為「Dahlia 大理花」的染色禮服，則是運用手工染色羽毛，剪製成花瓣則呈現自然灑落的樣貌，耗時3.5個月，挑戰工藝之最。

而英國設計師品牌Simone Rocha 2024春夏系列以傳統英式婚禮為整體風格主題，將玫瑰花朵拆解、重組盛開，夢幻中裝點個性廓形，可以見到薄紗、緞面材質及緞帶等禮服常用材質，以垂直裙襬、寬鬆褲裝與背心版型等方式呈現，更誕生珍珠雙層蛋糕包、新款Valentine手提包等搶眼配件，將實用性和浪漫詩意完美結合。





▲Simone Rocha 2024春夏系列以傳統英式婚禮為整體風格主題 。（圖／品牌提供）