fb ig video ETtoday search mobile

多穿法白紗、羽毛花朵綻放！LinLi Boutique絕美「花鏡婚紗」公開

>

記者鮑璿安／綜合報導

台灣婚紗品牌LinLi Boutique在創辦人林莉LinLi 帶領下，近年來成為新人、紅毯名人的愛用品牌，在2024春季更帶來「花鏡系列」，裝點出充滿「花」和「鏡面」意向的禮服，為新人提供夢幻之選。

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 主打款白紗質地「Iris鳶尾花」時裝感婚紗。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲壓褶荷葉白紗《Narcissus 水仙花》，以菱格設計延伸至裙擺的圓弧交錯圖騰 。（圖／品牌提供）

LinLi Boutique主打款白紗質地「Iris鳶尾花」時裝感婚紗，透膚菱格紋與誇張的蝴蝶結為最大特色，運用霧感烏干紗與網紗貼布繡手法，在異材質的邊界以縫珠作為描邊的效果，為系列中最輕盈的一款，多種穿法引領當下婚紗流行趨勢。

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲（依序）粉色晚禮服「Lisianthus 桔梗」，運用435片浪漫半圓弧度的花瓣型； 「Dahlia 大理花」的染色禮服，則是運用手工染色羽毛。（圖／品牌提供）

顛覆白紗傳統概念，品牌用以煥彩紅、原力藍等色相佐，粉色晚禮服「Lisianthus 桔梗」，運用435片浪漫半圓弧度的花瓣型、24種深淺粉色網紗跳色的大小荷葉，形塑出輕盈線條感，禮服耗時2個多月完成，勾勒出童話般的輪廓。名為「Dahlia 大理花」的染色禮服，則是運用手工染色羽毛，剪製成花瓣則呈現自然灑落的樣貌，耗時3.5個月，挑戰工藝之最。

而英國設計師品牌Simone Rocha 2024春夏系列以傳統英式婚禮為整體風格主題，將玫瑰花朵拆解、重組盛開，夢幻中裝點個性廓形，可以見到薄紗、緞面材質及緞帶等禮服常用材質，以垂直裙襬、寬鬆褲裝與背心版型等方式呈現，更誕生珍珠雙層蛋糕包、新款Valentine手提包等搶眼配件，將實用性和浪漫詩意完美結合。

▲▼Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲▼Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲Simone Rocha 2024春夏系列以傳統英式婚禮為整體風格主題 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

婚紗, 新人, 禮服, 設計, LinLi Boutique

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢4／1-4／7　天秤水逆小心被炎上、水瓶桃花多

安格斯12星座一周運勢4／1-4／7　天秤水逆小心被炎上、水瓶桃花多

麥卡倫免稅限定「萃綠麥穗Green Meadow」　品味春日清新之味

麥卡倫免稅限定「萃綠麥穗Green Meadow」　品味春日清新之味

你是完美主義者嗎？一張圖檢測內心深層

你是完美主義者嗎？一張圖檢測內心深層

凱特王妃罹癌靠家人溫暖支持　5貼身珠寶被愛包圍 巨蟹前後就像兩個人！「渣男星座」Top 3 一次公開 髮量一少就顯老！3款「豐盈髮品」讓秀髮更具份量感 星巴克夏季「芒果番石榴奶霜星冰樂」漸層美翻！4／4起全飲品第二杯半價 陳喬恩差點刷了百萬愛馬仕柏金包　「年紀大了」理智戰勝一切 周子瑜變成熟無死角美貌曝！罕見穿「超緊洋裝」搭及腰長髮更仙　 新光三越A11新超市「主打單身客」　推即食餐一人也能吃好好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面