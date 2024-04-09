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De Beers呈獻 Inspired by Nature 頂級珠寶展珍稀彩鑽陣容　揭幕非凡工藝之旅

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▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers在台呈獻Inspired by Nature頂級珠寶展，揭密珠寶創作藝術的非凡工藝旅程。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

英國頂級珠寶品牌 De Beers 即起至5月5日於台北101旗艦店與台中大遠百精品店舉辦Inspired by Nature頂級珠寶展，不僅特別為台灣藏家帶來珍稀罕有彩鑽珠寶陣容，包含紫鑽、橘鑽、藍鑽以及眾多不同色調的粉紅鑽作品，以及多件10克拉至30克拉不等的頂級大克拉白鑽珠寶作品，更深度呈獻品牌工藝故事，揭密 De Beers 鑽石珠寶創作藝術每一階段的非凡旅程，彰顯作為逾135年的鑽石大師，De Beers 如何匯聚超卓鑽石、至臻設計和頂尖工藝，成就每一件世代流傳的珠寶作品。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers珠寶皆起始於符合道德章程且永續開採的天然鑽石，幫助開採當地社區加強經濟發展並帶來正面影響。

De Beers 透過「Unveiling The Extraordinary 」品牌工藝故事共六個篇章，揭示珠寶創作的非凡藝術。第一篇章「自然奇蹟」，講述De Beers作為世上唯一一間與鑽石來源地波札那、加拿大、納米比亞和南非有直接連結的珠寶公司，以「建設永恒」為品牌核心宗旨，致力於幫助開採地社區加強經濟發展、保護野生動物、守護自然環境，為社會帶來正面影響；第二篇章「力臻完美」，突顯唯有最璀璨瑰麗的美鑽，才會被品牌鑽石專家以超越4C嚴格標準選中，再邁入第三篇章「匠心切割」，將最大化鑽石的亮光和美感列為優先切割考量，而非尺寸，並透過 De Beers Iris火光檢測儀的技術，展現鑽石無與倫比的品質。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers力臻完美精選美鑽，此為本次在台展出的重達111.95克拉珍稀鑽石原石。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers匠心切割優先考慮的是最大化鑽石的亮光和美感，而不是尺寸。

De Beers成立珠寶品牌雖僅23年，但有傳承超越135年的鑽石專業經驗為後盾，源於自家鑽礦精挑細選的頂級美鑽結合雋永優雅的設計風格，是品牌最迷人之處，第四篇章「不朽設計」點出透過簡約的線條和靈動的輪廓，突顯大自然瑰寶的光彩，品牌尤其鍾情於大自然主題，此次來台展出的Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列 Spring作品、The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Midnight珠寶正是代表作。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers珠寶設計流露雋永優雅風格，透過簡約的線條和靈動的輪廓突顯美鑽光彩。

每一件傑作誕生，都仰賴工匠大師精心雕琢，第五篇章「非凡工藝」揭露手工製作的匠心巧藝，透過最大限度地減少金屬並烘托中央主石，讓光線能夠在鑽石內部和周圍自由流動，展現極致光芒；於是第六篇章「傳世珍品」嫣然誕生，款款都有故事，De Beers見證收藏者的重要時刻並珍藏美好回憶，值得代代傳承。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲每件De Beers珠寶都經過精雕細琢，透過最大限度減少金屬並烘托主鑽風采。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲超卓鑽石、至臻設計和頂尖工藝彼此匯聚，成就完美的De Beers作品。

此次De Beers在台舉辦的Inspired by Nature 頂級珠寶展，共呈獻近30件驚豔之作，白鑽與彩鑽作品交相輝映，令人驚嘆De Beers作為百年鑽石專家的卓越工藝。一顆由De Beers在波札那發掘而出，重達111.95克拉的白色鑽石原石坐鎮全場，讓賓客得以親身感受大自然餽贈的奇蹟最原始天然形態；而品牌「美感至上」的藝術理念，在重達 2.13 克拉的帶紫色的粉紅鑽戒指、1.26克拉梨形切割藍鑽高級珠寶吊墜項鍊、1.09克拉帶粉色的紫鑽戒等獲得完美實踐。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴此次De Beers珠寶展焦點之作Aura Double Halo高級珠寶梨形切割粉紅鑽戒指，主鑽為2.13克拉濃彩帶紫色的粉紅鑽。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Aura高級珠寶心形切割粉紅鑽戒指，主鑽為3.47克拉淡彩帶紫色的粉紅鑽。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Aura高級珠寶雷迪恩式切割紫鑽戒指，主鑽為1.09克拉濃彩帶粉紅色的紫鑽。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Aura Double Halo 高級珠寶梨形切割藍鑽吊墜項鍊，主鑽為1.26克拉濃彩藍鑽。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Aura高級珠寶梨形切割橘鑽垂墜式耳環，主鑽為1.03 克拉與1.01克拉的梨形切割艷彩帶黃色的橘鑽。

同場展出的白鑽作品亦相當精彩，De Beers呈獻重量自10克拉至30克拉不等的白鑽頂級珠寶，分別有橢圓形、心形、枕形、梨形與圓形明亮式等不同精湛切割，提供收藏家豐富的選擇。而設計感吸睛的Metamorphosis by De Beers 高級珠寶系列Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊與戒指，靈感源自原生於南非的帝王花，靈動設計帶來春天氣息；此外，The Alchemist of Light 高級珠寶系列 Midnight Aura鑽石項鍊、戒指與耳環盡顯品牌精湛工藝，包鑲鑽石構成了靈活的網狀圖案，呈現宛如布料般的柔軟質感，並巧妙點綴綠玉髓，為華麗作品增添活潑年輕氣息。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲DB Classic高級珠寶心形切割鑽石密釘鑲鑽戒指，主鑽18.03克拉。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring 18K白金鑽石Toi et Moi戒指。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Midnight項鍊鑲嵌鑽石與綠玉髓，主石為20.57克拉梨形切割白鑽。

De Beers Inspired by Nature 頂級珠寶展
2024 年 4 月 3 日 起至 2024 年 5 月 5 日，歡迎電洽精品店預約專屬鑑賞
De Beers 台北101旗艦店（台北101購物中心二樓）02-8101-7707
De Beers 台中大遠百精品店（台中大遠百一樓）04-2250-3380
 

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