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「超有骨氣」最不愛巴結人星座Top 3！第一名天生傲骨只靠自己　

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▲▼星座。（圖／翻攝自IG@TVN）

▲超有骨氣最不愛巴結人星座Top 3 。（圖／翻攝自IG @jtbc）

記者鮑璿安﻿／台北報導

人在交際過程中，總是要慢慢學會接受與包容自己不喜歡的人事物，不過也有些人就是懶得裝、一身傲骨，什麼阿諛奉承全都不可能，以下公開「超有骨氣」最不愛巴結人星座Top 3，看看你上榜了嗎？

Top 3 水瓶座

水瓶座相當直爽，合得來就是合得來，合不來也不需要勉強彼此，而且水瓶絕對會在第一時間就讓對方知道，彼此沒有相處下去的必要性，節省力氣的同時，也算是讓自己的社交生活精簡化，很懂得避開麻煩事，所以水瓶根本是斷捨離高手。而且水瓶面對拍馬屁這件事相當反感，總是默默做自己的事情，認為是自己的就是自己的，不是自己的東西強求不來。

Top 2 射手座

很多人爭吵後都會留點情面，擔心日後難相見，但是射手座不怕，只要是他們認為自己沒有錯，那麼天塌下來也不會低頭服軟，射手會用實力證明自己就算得罪過人也可以混得很好。不需要靠虛假的場面關係，一步一步登上自己的巔峰，而且射手認為拿了別人的好處總有一天要還，把人際關係都已經標好了價碼，不會硬要湊到不屬於自己的社交圈。

Top 1 獅子座

獅子座遇到討厭的人不僅懶得偽裝，他們還會昭告天下自己很討厭對方，簡直把對方踩在腳底不屑一顧。也就是這樣的王者態度，讓獅子沒有演技去應付虛假友情，直來直往的個性造成兩極局面，喜歡獅子的人愛到不行，討厭獅子的人也只好離得遠遠的，避免獅王的鋒芒傷害到自己。

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關鍵字：

星座, 運勢, 水瓶座, 射手座, 獅子座

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