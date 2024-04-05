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超模凱特摩絲21歲女兒基因神遺傳！母女合體曬FENDI氣場全開

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記者鮑璿安／ 台北報導

英國傳奇超模凱特摩絲Kate Moss與女兒萊拉摩絲（Lila Moss）是時尚圈別具影響力的母女檔，兩人驚喜合體登上FENDI形象，年僅21歲的萊拉摩絲頂著甜美臉蛋，面對鏡頭絲毫不顯生澀，站在母親旁展現超強氣勢，拎上標誌性的Peekaboo 包款，成為不可忽視的焦點。

▲▼ｆｅｎｄｉ。（圖／品牌提供）

▲▼ｆｅｎｄｉ。（圖／品牌提供）

▲Kate Moss 及其女 Lila Grace Moss 登上Peekaboo 形象廣告。（圖／品牌提供）

Kate Moss 及其女 Lila Grace Moss是FENDI 品牌好友，繼她們首次以母女身分同台為藝術總監 Kim Jones 在 FENDI 首個高級訂製服系列走秀之後，這次登上Peekaboo 形象廣告，在英國時尚攝影師 Craig McDean 的鏡頭下，流露出最真摯親密的母女情誼。Lila Grace Moss換上與母親同色的緊身洋裝，眼神中更帶鋒芒，頂著一頭亮眼金髮，承襲母親的時尚基因，站在Kate Moss旁同樣超有氣勢。

▲▼ｆｅｎｄｉ。（圖／品牌提供）

▲自從在2008年推出 Peekaboo 包款以來，以實用性和鮮明的梯形包身形狀奠定「it-bag」地位。（圖／品牌提供）

兩人完美詮釋 Peekaboo 包款，各自提上品牌標誌設計，極為柔軟的 Cuoio Romano 天然粒面皮革、招牌手工縫製的粗大縫線和純銀飾牌，細膩手工藝裝點出奢華本質。自從在2008年推出 Peekaboo 包款以來，以實用性和鮮明的梯形包身形狀奠定「it-bag」地位，在打開包口時會形成垂墜感，創造出這款包的招牌弧形「微笑」，成為跨時代的經典。

▲▼Maje 2023秋冬系列品牌大使Lila Moss 。（圖／品牌提供）

▲▼Maje 2023秋冬系列品牌大使Lila Moss 。（圖／品牌提供）

▲Maje 2023秋冬系列品牌大使Lila Moss。（圖／品牌提供）

Lila Moss 從小受時尚熏陶展現她過人的超模魅力，Maje這個法式品牌也以她為繆思，曾擔任2023秋冬系列品牌大使，Lila以標誌性的金髮和自信臉蛋登上廣告，身穿腰部鏤空的緊身連體褲裝，釋放優越身材比例；換上千禧年風尚的丹寧套裝，隨著鏡頭拉近完全不顯生澀。

關鍵字：

超模, 凱特摩絲, FENDI, 母女檔, 時尚

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