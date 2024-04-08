安格斯12星座一周運勢4／8-4／12　牡羊人氣逆轉勝、獅子桃花旺

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20



本命宮位中水逆與金星同時進駐，看起來混亂但其實反倒是件好事喔！本周的你能短暫揮別考驗連連的陰霾，進入一段人氣逆轉勝的時期，透過人氣抒解壓力重重的心情，還有機會認識新朋友拓展視野，單身者甚至有機會遇見理想型。至於有伴侶的牡羊，近期朋友運太過耀眼，愛情運勢略顯低迷，情況較難有進展。

金牛 4.21~5.20



本周水逆的後續效應不算明顯，倒是上周金星位移的影響開始由暗轉明，展露源源不絕的助力，充滿朝氣蓬勃、精神開朗，就算面對挫折，也可以擁有超陽光的正面能量！只是感情互動上仍要小心，就算金星加持，也要避免過於老梗、無趣的表達方式，若想向情人或心上人表達心意，不妨趁著假日提出邀約，計劃一場小旅遊。

雙子 5.21~6.20



雖然水星逆行對於雙子沒有構成絕對性的破壞力，不過這周的你似乎進入一個蠢蠢欲動的時期，淡定了好一陣子的你，近期體內似乎有一種想要改變現狀的能量，特別在感情上，單身者想要脫單的心情更為急切，也可能開始思考轉換工作，或是搬家等選擇，不穩定的心理素質將讓你的生活隨時可能因為某些決定出現重大變化。

巨蟹 6.21~7.21



有許多計劃與準備動作都正在進行中的巨蟹座，其實不必因為水逆的顧忌而綁手綁腳，這周金星影響增加，能為你帶來化解危機的好運，不妨以自己喜歡的事情優先處理，好好累積一波成功感。愛情運勢則顯得吉凶參半，雖然在行動與進展上都不錯，不過要注意外來的誘惑，可能會出現讓你感覺困難的決定。

獅子 7.22~8.22



不同其它人，獅子座算是這周少數吉星高照的幸運星，最大的好消息落在愛情運上，單身的獅子即使挺享受自由自在的狀態，卻也有不少桃花不請自來，在許多場合容易遇到一見如故的對象向你釋出些好感，感情無心插柳也能有進一步發展。至於有伴的獅子感情如沐春風，前面相處上的小波折愈來愈少，兩人相處愈來愈合拍。

處女 8.23~9.22



講究秩序、條理的處女座，想必對於近期生活中一波未平、一波又起的事情感到頭皮發麻吧！水逆之下默默推動著處女座進入一個新的忙碌時期，無論是感情或是生活層面就算前面準備工夫做足了，仍有些意想不到的事情攪局，高度考驗著你的臨危不亂的本事，只要通過這波危機，不僅處女座功力進階，後頭也將平步青雲。

天秤 9.23~10.22



水逆落在天秤的婚姻伴侶宮位，也意謂近期交往中的天秤座們，此時在相處上要懂得包容與互信互諒，若兩人一昧相互猜忌，只會造成更多誤解，這股不開心的負能量還可能延伸到人際相處或生活的其它面向，不可不慎。至於感情之外運勢平步青雲，各方面的表現可說是符合期待，記得別給自己太大的壓力。

天蠍 10.23~11.22



天蠍座運勢好壞與否，全看你自己的心態，如果能把注意力擺在開心的事情上，就能如願有好的進展，因此這周別再老是鑽牛角尖了，把注意力投注在有興趣的事務上，將能獲得更多的支持與助力。只是感情進度仍然持平，或許花太多心力在愛情上、也可能只想順其自然，不積極之下原地踏步的可能性比較高。

射手 11.23~12.21



今年度首次的這波水星逆行，對於射手座來說衝擊其實不大，只是交往中的射手仍要慎防與情人之間的小口角，情緒過激的反應，或是不成熟的溝通默契，都可能為兩人關係埋下伏筆。感情之外人際關係則維持穩定表現，金星在貴人宮位保庇下，前輩就是你的大貴人，能給你意見與指點，說不定能為你帶來新的財路。

摩羯 12.22~1.19



這周在工作、感情、生活等多方面的事務同時衝擊之下，都可能讓向來慢條斯理的摩羯忙得有些分身乏術，好在戀愛與智慧之星金星讓你能有睿智聰明的思緒，就算有麻煩迎面而來，也能適時化解危機喔！只是感情方面，學習溝通表達及聆聽是絕對必修課，有情人的就算忙碌不能陪著對方，也要記得多點貼心關懷。

水瓶 1.20~2.18



就算大難臨頭也能用知性優雅從容面對的水瓶座，這周也難以避免的可能開始感到手忙腳亂，特別是水逆之下所有事情都需要從輕重緩急安排，再按部就班的一件一件完成。這股停不下來的慌亂感會隨著金星的移位而漸漸得到抒解，所以不需要過於焦慮，情人、心上人的暖心關懷能抒解壓力，不妨透過約會相處調節緊繃身心。

雙魚 2.19~3.20



這周雙魚要拿出氣定神閒的態度，學習駕馭自己浮躁混亂的內心，就能避開絕大多數水逆帶來的麻煩。這周多花一點時間關注在工作或正事上，對你只有好處，若想貪多務得一心多用，只怕賠了夫人又折兵，進度反而倒退嚕。感情也需要勇敢跨出舒適圈，給自己前進的動力，只要有了這個起頭，接下來離幸福交往也就不遠了。

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