老是淺眠、睡不著？快試「6個助眠秘訣」：寫日記也有效

▲改善一些生活習慣，可以幫助提升睡眠品質。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖、翻攝unsplash

睡眠好壞不僅會影響肌膚狀態，對身心健康更是至關重要，但現代人在高壓、快速的生活步調下，許多人都有入睡困難、淺眠易醒、甚至失眠等睡眠困擾。老是睡不好的人，可以試著做做看以下6個助眠秘訣，能幫助改善睡眠品質，讓你一覺到天亮。

＃營造舒適的睡眠環境



舒適的睡眠環境對於睡眠品質來說很重要，盡量確保房間安靜、黑暗、涼爽且舒適。可以使用遮光窗簾遮擋光線，並調整房間溫度，創造一個適合入睡的環境。

＃遠離電子設備



手機、平板等3C電子設備散發的藍光會抑制腦部分泌褪黑激素，進而干擾睡眠。可嘗試在睡前至少一小時停止使用3C產品，讓大腦有時間準備進入睡眠狀態。

＃睡前控制飲食和飲水



避免在臨近睡眠時間前，食用過多的咖啡因或糖分，以免影響入睡，尤其是咖啡，盡量下午後就別再喝。此外，避免在睡前過量飲水，以免夜間頻尿影響到睡眠品質。

＃進行放鬆練習



壓力和焦慮是不少人入睡困難的主要原因之一，可以在睡前進行一些練習放鬆，像是冥想、做瑜伽或寫寫日記，可以幫助減輕壓力和焦慮，放鬆身心，進而更容易入睡。

＃培養良好的睡前習慣



建議一個能讓你感到放鬆的睡前儀式，像是泡一杯熱的洋甘菊茶、閱讀一本書或輕柔的伸展運動，養成「睡前準備工作」的習慣，有助於告訴身體和大腦，現在是準備進入睡眠模式的時候。

＃適度運動



適度的運動可以幫助釋放身體中的壓力和焦慮，進而提高睡眠品質。但要注意，不要選擇過於激烈、高強度的運動，運動時間也不要太接近睡眠時間，以免反而影響入睡。