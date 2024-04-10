范少勳、姚淳耀組英倫風男團　巫建和曝地震當下秒換裝「只為一件事」

記者鮑璿安／台北報導

英國品牌 DAKS全台首家男裝形象櫃在忠孝Sogo百貨正式開幕，今10日邀請藝人范少勳、姚淳耀、巫建和首次以男團之姿合體站台，演繹經典紳士英倫格調。而花蓮地震進入第八天，范少勳回憶當下，表示自己當時正在梳化準備工作，然而面對餘震不斷，心裡非常擔心家人，當時立刻打開家中的寶寶監視器，確認妻兒都安全才放心工作。





▲（右起）姚淳耀、范少勳、巫建和首次以男團之姿合體站台DAKS全台首家男裝形象櫃。（圖／品牌提供）





▲范少勳搭配DAKS X Slowboy 合作系列T恤。（圖／品牌提供）

范少勳這次以格紋襯衫和短褲搭配DAKS X Slowboy 合作系列T恤，華裔時尚插畫家Slowboy特別以DAKS經典Icon臘腸狗「Max」為主角，翻玩出狗狗打網球、騎車、雨中散步的可愛面貌，范少勳則表示，自己很喜歡短褲單品，有種年輕可愛的樣子，恰好聯名中出現Max坐在腳踏車上的圖案感到很熟悉，「剛好我最近也買了一樣的腳踏車，載我女兒出去，覺得很可愛 」。





▲姚淳耀身穿長版風衣搭配襯衫。（圖／品牌提供）

▲巫建和全身最愛單品是夾克外套。（圖／品牌提供）

而姚淳耀身穿長版風衣搭配襯衫，他形容很有倫敦街頭的感覺，巫建和以運動休閒風格的夾克搭配T恤現身，他直言全身造型中最喜歡的是外套，能夠滿足運動和正式場合，更說自己一件外套可以穿10年。姚淳耀、巫建和也透露地震當下兩人正好都在喝咖啡，除了咖啡灑出來以外家中一切都安好，巫建和更說，「當時覺得搖晃到不太對勁，立刻去換外出服裝，因為不想很邋遢走在路上」，之後馬上下樓去戶外避難。

▲DAKS全台首家男裝形象櫃。（圖／品牌提供）

▲DAKS與華裔時尚插畫家Slowboy推出合作系列，DAKS X Slowboy 針織衫。（圖／品牌提供）

DAKS 甫於上個月結束台北130周年服裝秀，現迎來全台首家男裝形象櫃於忠孝Sogo七樓開幕 ，特別帶來DAKS X Slowboy 合作系列，以臘腸狗「Max」為主角換上House Check服裝，打造別具童趣意涵的英式生活場景。T恤及提包皆以數位印刷方式將此次DAKS X Slowboy合作插畫印製於上，落實環保友善理念，針織衫則選用16針超細義大利美麗諾羊毛製成，以精細的嵌花和提花技藝繡製Slowboy創作之圖案，完美展現品牌百年之匠人精神。

同時，來自義大利特里維素（Treviso）的休閒品牌班尼頓，以豐富多彩的條紋和圖案聞名，在創意總監Andrea Incontri操刀下，春夏打造出繽紛夢幻的、「班尼頓奇幻花園」，重新詮釋的品牌經典針條紋與色彩、繁花簇錦及飽滿水果躍上針織系列；帶著皇家氣勢的馬球系列同樣是矚目品項，滿足日常多元穿搭。品牌在台北101打造限定概念店「班尼頓奇幻花園」，即日起至5月12日登場。





▲即日起至5月12日，「班尼頓奇幻花園」期間限定概念店帶來2024春夏設計 。（圖／品牌提供）

▲馬球系列擁有顯眼印花 。（圖／品牌提供）

