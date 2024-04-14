「西裝褲搭運動鞋」今年春季必穿！加碼5款推薦　最低200元入手

記者陳美伶／綜合報導

隨著春季來臨，「西裝褲配運動鞋」成為本季不可錯過的穿搭方式，這種獨特的組合，不僅打破了傳統對西裝褲正式的刻板形象，僅僅搭配小白鞋就能展現高級感，已是許多潮人們的定番穿搭，上班族更是必學，只要兩樣單品就能配出一周穿搭。

「西裝褲配運動鞋」穿搭必備的單品就是西裝褲與運動鞋，在選擇方面，西裝褲的版型更是關鍵，可以根據個人身材特點進行挑選。直筒褲型適合大多數人，顯瘦顯腿長；而寬鬆褲型則更適合休閒場合，可營造出率性又舒服的感覺，是許多人購入的熱門選擇；顏色方面，以深色系為首選，除了黑色外，今年灰色也是大勢色彩，以整套套裝來搭配時髦又大方，當然，也可以根據喜愛的顏色與場合需求，嘗試不同的顏色搭配，展現出獨特的時尚品味。

▲西裝褲百搭任何風格。（圖／微博@海外大牌、SR-Sukii）



搭配的運動鞋更是不需煩惱，從經典的小白鞋到近年流行的厚底球鞋、解構帆布鞋通通都能完美搭配，或是選擇獨特設計款，能讓整體造型更出彩。

加碼推薦5款西裝褲款式，從UNIQLO超熱門的打摺寬褲到ZARA通通有，期間限定價格千元有找，一次購入穿到秋冬完全沒問題。

西裝褲推薦

UNIQLO 打褶寬褲

▲UNIQLO 打褶寬褲，原價NT$990，期間限定價NT$790。（圖／UNIQLO）

GU 可機洗直筒褲Z+

▲GU 可機洗直筒褲Z+，NT$790。（圖／GU）

H&M 煙管褲

▲H&M 煙管褲，HK$199，約台幣NT$819。（圖／H&M）

NET Slim Fit上班族直筒九分西裝褲

▲Slim Fit上班族直筒九分西裝褲，出清任選5折3折，NT$167。（圖／NET）

ZARA ZW COLLECTION 直筒西裝長褲

▲ZARA ZW COLLECTION 直筒西裝長褲，NT$2,990。（圖／ZARA）