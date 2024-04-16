fb ig video ETtoday search mobile

脫了！女星「上半身全空」入鏡　若隱若現祝自己生日快樂

>

▲▼ 。（圖／艾瑪華森Emma Watson IG）

▲脫了！艾瑪華森「上半身全空」入鏡　若隱若現祝自己生日快樂 。（圖／艾瑪華森Emma Watson IG）

記者王威智／綜合報導

好萊塢巨星艾瑪華森Emma Watson以《哈利波特》電影系列中飾演的「妙麗」一角在全球範圍內嶄露頭角。這位女演員成年後，不僅在各種不同的作品中挑戰自我，同時也毫不猶豫地對公益和社會議題發表意見，展現出成熟女性的堅毅、智慧以及性感魅力。

艾瑪華森，這位長時間未有在Instagram更新貼文的女星，終於在約五個月後的生日當天分享了新照片。作為Prada Beauty的代言人，她以該品牌的時尚大片來慶祝自己的34歲生日，這種方式既充滿氛圍感，又具有獨特的意義。

在新照片中，我們可以看到艾瑪華森的臉部輪廓線條清晰，尤其是她的下巴弧線。她的側臉更是凸顯出她優越的鼻樑，高挺而鋒利。另一張照片則帶有電影的質感，鏡頭捕捉到她裸露的上半身，展現出身材纖細的她從胸至腰間的肋骨形狀。攝影師巧妙地利用光影避開過度裸露，使得畫面性感卻不低俗。甚至攝影師本人也對這張照片表示滿意，稱它為「我拍過的最喜歡的照片之一」。

這些新照片再次證明了艾瑪華森的風範，不僅在演藝事業上，也在社會議題和公益事業上，她都展現出了成熟女性的堅毅、智慧以及性感魅力。

關鍵字：

女演員, 艾瑪華森, 哈利波特, 公益事業, PradaBeauty

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

增加你的好運概率！運氣好的人通常都有這「5種特質」

增加你的好運概率！運氣好的人通常都有這「5種特質」

孫芸芸辣曬BV新編織包狀態超凍齡！楊謹華、侯佩岑拎同款時髦帶貨 對抗血管硬化有解！營養師曝天然食物「精胺酸含量圖鑑」　 養成5個生活習慣　馬上提升個人質感 你心裡最需要的是什麼？超準心測分析當下困境 安格斯12星座一周運勢4／15-4／19　巨蟹水逆低落中、雙魚要脫單了 伊能靜巴黎旅遊有感　願孩子能活出自己的人生，也活出美麗光彩 鄭秀文戴5400萬元珠寶＋透視衣秀曲線　吐金句：衣服穿上身，自在就自信

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面