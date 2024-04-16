脫了！女星「上半身全空」入鏡　若隱若現祝自己生日快樂

▲脫了！艾瑪華森「上半身全空」入鏡 若隱若現祝自己生日快樂 。（圖／艾瑪華森Emma Watson IG）

記者王威智／綜合報導

好萊塢巨星艾瑪華森Emma Watson以《哈利波特》電影系列中飾演的「妙麗」一角在全球範圍內嶄露頭角。這位女演員成年後，不僅在各種不同的作品中挑戰自我，同時也毫不猶豫地對公益和社會議題發表意見，展現出成熟女性的堅毅、智慧以及性感魅力。

艾瑪華森，這位長時間未有在Instagram更新貼文的女星，終於在約五個月後的生日當天分享了新照片。作為Prada Beauty的代言人，她以該品牌的時尚大片來慶祝自己的34歲生日，這種方式既充滿氛圍感，又具有獨特的意義。

在新照片中，我們可以看到艾瑪華森的臉部輪廓線條清晰，尤其是她的下巴弧線。她的側臉更是凸顯出她優越的鼻樑，高挺而鋒利。另一張照片則帶有電影的質感，鏡頭捕捉到她裸露的上半身，展現出身材纖細的她從胸至腰間的肋骨形狀。攝影師巧妙地利用光影避開過度裸露，使得畫面性感卻不低俗。甚至攝影師本人也對這張照片表示滿意，稱它為「我拍過的最喜歡的照片之一」。

這些新照片再次證明了艾瑪華森的風範，不僅在演藝事業上，也在社會議題和公益事業上，她都展現出了成熟女性的堅毅、智慧以及性感魅力。