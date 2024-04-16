遊阿里山還能先逛Outlet！華泰名品城嘉義特色公開

▲華泰名品城今公布嘉義店建築風格，以精緻典雅的外觀結合露天場域，打造嘉義在地阿里山觀光路線第一步。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／嘉義報導

台灣營收最高Outlet華泰名品城，今（4／16）與嘉義縣政府正式對外揭露二店藍圖，以精緻建築設計搭配露天風格，打造總共3萬坪的全新嘉義Outlet購物中心，基地位置距離高鐵站不到200公尺，預計2028年開幕第一期約9900坪，而展店關鍵因素就在於看好嘉義的「觀光潛力」。

阿里山一年有300萬國內外人次到訪，嘉義高鐵站就是進入阿里山重要的門戶之一，許多旅客在此進出，卻苦無能留客的商業設施，華泰名品城看準此缺口，加上周邊一公里還有故宮南院、蒜頭糖廠文化園區，加上2027年還有台積電到位，在地居民加上觀光客、以及即將駐廠的台積電員工與眷屬，成為出線的重點之一。

華泰大飯店副董事長兼執行長陳炯福表示，嘉義高鐵站另一個巧妙就是在於距離，它不像台中、台南或高雄高鐵站，距離市區的距離太近，反而會影響品牌進駐的意願，因為品牌對Outlet的概念，就是「開的位置離市區越遠越好」，這樣才不會跟正價品互相干擾價格，在談判上當然比較有利，而且其實這位置也沒有這麼難到達。

華泰名品城2015年在桃園高鐵站旁開幕，當時所在的青埔地區周邊都是荒煙蔓草，僅有零星的建案，華泰名品城在該區首度插旗，看好的也是交通之便，9年時間3期陸續開幕，且成功引進GUCCI、BURBERRY、BV、LOEWE、Valentino、BOSS等精品，加上周邊新光影城、X-Park水族館、IKEA等率續到位，成為桃園地區最炙手可熱的商圈之一。

▲華泰名品城在桃園青埔開幕9年，終於迎來嘉義二館。（圖／業者提供）

而華泰名品城在2023年營收達到121.6億元，九年磨一劍，目前桃園店一年到訪人次突破600萬，是全台最賺錢的Outlet，最大特色也來自業者方面的堅持，華泰堅守Outlet該有的城市距離，並在經營面上維持最初設定的美式風格，每間店提供的是已過季的折扣品，讓消費者來店逛街都有挖寶感。

宣布插旗嘉義之舉似乎也能複製桃園的成功方程式。華泰名品城董事長梁曙凡表示，賣場的外觀設計就是以呼應阿里山的在地語彙來表達，且為配合嘉義夏季炎熱的氣候，採用兩樓層加上部分三樓的建築，結合騎樓遮蔽日照，並綠化廊道空間，讓消費者即使在室外也能舒服逛街。

陳炯福補充，嘉義店最特別的元素就是要跟在地觀光資源做結合，開幕後也能跟鄰近飯店合作，說不定可以先在Outlet掛行李，而三樓部分大片通透的空間，也可以引進娛樂元素，讓在地的民眾可以天天來運動、舒展等，或是引進在地農產物產，有很多的想法都能規劃。