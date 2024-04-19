孫藝真、全智賢年過40仍有少女感　每天堅持8個不顯老微習慣

文／美人圈

常常看到電視上的女星年過40歲卻依然像個20歲少女，像是蔡依林、秦嵐、全智賢、韓佳人、孫藝真等都是絕佳例子，時間似乎特別優待她們，彷彿在身上靜止了一般。很多人覺得是靠錢砸出來，但錢可以砸得出嫩皮、卻做不到充滿元氣和少女感的狀態。光是看她們與其他同齡女星站在一起，氣場就完全不一樣！「一個人無法拒絕變老，但是她可以抵制衰老」，以下便公開8個不顯老的微習慣，即使歲數增加，也能從容面對啦！

▲孫藝真、全智賢年過40歲卻狀態依然好。（圖／IG@yejinhand、LA MER）



8個不顯老微習慣

1：每天多喝水

女星的光滑水嫩肌都是靠「每天多喝水」養出來的，身體一旦沒有攝取足夠的水分，肌膚就很容易會失去潤澤！且喝水還能促進新陳代謝，女孩子一旦代謝不好，就會發胖、肌膚暗沉老化、腸道便祕，衍生出不少身體的疾病。切記飲料或其他食物的水分是不能替代水的，一般成年人每天應該攝取自己體重*30毫升的水分，假設體重55公斤，每日所需攝取水分就是55*30毫升=1650cc的水分。

▲每天都要喝夠足量的水。（圖／IG@hannah_quinlivan、@HAN_YE_SEUL_）

2：定期運動

運動不僅能雕塑體態，還有助於宣洩不良情緒、減輕心理壓力，心情好整個人看上去就年輕有朝氣！養成定期運動的習慣可以強健心肺功能和骨骼，減少健康出小狀況或是提早預防大病的產生，同時更有研究指出運動效果遠比看心理醫生和吃抗憂鬱的藥有效1.5倍，透過釋放出「腦內啡」和「多巴胺」，就能讓心情快樂起來，幸福感加倍。

▲養成運動的習慣幸福感加倍。（圖／IG@jolin_cai、@euddeume_）

3：堅持控糖

良好的飲食習慣絕對是維持年輕少女感的一大關鍵！減少攝取甜食或含糖飲料像是奶茶、可樂、能量飲料等，經過一周就會明顯感受到痘痘、粉刺減少，還能避免滋生皺紋，讓皮膚變得更好。此外，堅持戒糖還能減少疲憊感，下午想睡覺的症狀也會明顯降低，自然擁有滿滿元氣和活力。當然，這邊也不是要你完全不吃甜食，偶爾當作犒賞的獎勵，少量攝取，也能讓心情愉悅喔。

▲控制糖的攝取量讓皮膚變得更好。（圖／IG@@him_ella0618、@qinlan__717）

4：搭配臉部按摩手法

明明擦的都是同一罐抗老保養品，為何女星們的臉蛋就是比你緊緻有彈性，還有令人稱羨的完美側臉輪廓線？其實，她們私下會搭配專屬的「臉部按摩手法」來拉提、改善法令紋，所以視覺才顯得減齡。如果覺得用雙手按摩不到位，建議可以搭配臉部按摩小道具，像是刮痧板、滾輪等，過程中要依個人肌膚狀況評估力道及時間，建議可以在每天的早中晚給自己約5~10分鐘好好放鬆按摩，既可以療癒身心，還可以打造小臉與緊緻肌膚。

▲每天做好臉部按摩拉提。（圖／IG@suitangtang、小紅書@秦嵐）

編輯推薦：

▲nomel愛自己紅石榴刮痧板，NT$780。（圖／nomel）

▲10/10玫瑰晶按摩刮痧板，NT$680。（圖／1010apothecary）

5：注意防曬

長期曝曬在陽光下會導致肌膚老化速度變快，還會導致肌膚缺水、長斑、長皺紋等，因此注重防曬就變得格外重要！可以看到女星們各個外出都會擦防曬，並搭配太陽眼鏡、遮陽帽等，有時候甚至會出動防曬外套或袖套。

▲做好防曬是抗老的第一步。（圖／IG@yejinhand、@him_ella0618）

編輯推薦：曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露—薰衣草紫

以透明藍調及血色粉調交織出的「薰衣草色調」能調節肌膚暗沉蠟黃，呈現自然透明的白皙素肌。添加獨特「細微光感微粒」能多重折射光線，使臉部線條更立體明亮！無論有暗沉蠟黃、蒼白沒氣色或是泛紅瑕疵等肌膚問題都能解決，此外，防曬凝露擁有SPF50+/PA++++的最高規格防曬力，幫助肌膚全面隔絕紫外線，有效阻斷夏日容易曬黑、曬傷的惱人問題。

▲曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露—薰衣草紫，NT$369。（圖／曼秀雷敦）

6：減少熬夜

睡前關燈後還拚命滑手機是現代人的通病，滑著滑著一不小心就凌晨2、3點，大大壓縮了原本的睡眠時間，隔天起床不僅黑眼圈超深、臉部更是蠟黃無光，乍看會瞬間老十歲，疲憊感還會導致整天工作精神不佳。儘量保持每天11點前一定要睡覺，且睡前不玩手機，排除雜念、保持平靜，就能大大提升睡眠質量，長期下來肌膚也會變好！

▲熬夜最傷肌膚。（圖／IG@qinlan__717、IG@hangaingagari）

7：經常泡腳

經常泡腳有利於促進新陳代謝，可以加速體內毒素排出，促進血液循環，對久坐、缺乏運動的女孩特別好，消水腫又能減肥！此外，泡腳還可以使皮膚變得有彈性，從而延緩衰老。建議長期有失眠困擾者可以在睡前一小時泡腳，可有效助眠，同時放鬆身心，楊冪、孫儷等女星都是靠這招保養的。

▲泡腳放鬆身心也有助消水腫。（圖／visualitineraries、IG@suitangtang）

8：睡覺不壓頭髮

頭髮是女生展現魅力的關鍵，所以睡覺期間盡可能把頭髮往上放，不要壓著頭髮睡，早上起床才會自然且柔順！另外，也不建議使用髮箍，否則會導致頭皮過度拉扯，睡覺還是保持頭皮放鬆，會睡得比較好。

▲睡覺也要保持頭皮放鬆。（圖／IG@suitangtang、IG@qinlan__717）

延伸閱讀

把單身過得無比精彩！那些看起來很「貴」的女孩，都偷偷跟進6大精緻系養成守則！

總是比同齡人顯老？游絲棋老師親授「夜間小V臉按摩」技巧，一週臉小3mm、透出澎潤感！

2024熱門染髮顏色推薦！3方向找到命定髮色，這組髮色最顯白，加碼「顯老」地雷髮色

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。