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日本櫻花季開跑！5間大阪京都美食推薦　關西風玉子燒不能錯過

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文／女子學

日本櫻花季相當聞名，對於日本人來說賞櫻是一期一會的重要時節，每到這時日本的公園、庭院、街道和山區都被優雅的櫻花樹所點綴，微風徐徐，成千上萬的櫻花樹便隨之輕輕搖曳，花瓣如雪花般飄落，落櫻繽紛十分雅緻，也因此許多國人也喜歡在櫻花季時到日本賞櫻。

不過今年日本櫻花季是近十年來最晚開的一年，日本氣象廳預測的櫻前線日期一改再改。眾人等啊等，盼呀盼，所幸在近幾日喜獲捷報，總算陸續等到櫻花綻放的消息了！正準備出發日本賞櫻的你，趕快收藏這篇的日本關西美食推薦吧！

大阪美食｜千房 大阪燒

來到大阪，最有名的大概就是「道頓堀」的固力果招牌看板！多數遊客都會安排來到這裡踩點拍照。既然都到此一遊，不妨吃個道地的大阪燒與章魚燒吧，大阪燒推薦這間「千房」。

▲來到大阪必吃道地的大阪燒與章魚燒。（圖／艾蜜莉彭，下同）

千房大阪燒在日本擁有多間分店，內用分成吧台區與座位區，店裡最有名的莫過是超華麗的美乃滋秀，美乃滋剛好的稠度美麗地淋在大阪燒上，原以為會過多過膩，但實際上調味得恰到好處，帶點微酸的美乃滋反倒綜合了麵糊的單調性唷。（附近的章魚燒道樂わなか的章魚燒也很不錯）

大阪美食｜Osaka yakiniku restaurant Uchida 燒肉

台灣人愛吃燒肉，難得到一趟日本，自然是不能錯過的。這間「Osaka yakiniku restaurant Uchida」在大阪梅田車站附近，從下午五點營業到隔天凌晨，絕對是宵夜的好選擇。走進店內，馬上感覺到「道地」氛圍，一桌一個小烤爐，裡頭人手一杯生啤酒，周圍大部分都是剛下了班的上班族們。在這裡採手機點餐，除了各部位燒烤肉品要點之外，也千萬別錯過生牛肉海膽壽司，入口即化的鮮甜滋味真的是前所未見、令人驚喜！

大阪美食｜Unagi Kushiyaki Idumo 鰻玉蓋飯

接下來這間「Unagi Kushiyaki Idumo」也同樣在梅田車站附近，就在購物中心LUCUA的地下二樓，逛完街後剛好可以來補充體力。鰻玉蓋飯是Unagi Kushiyaki Idumo的招牌，超厚實又軟嫩的玉子燒搭配炙烤過的鰻魚簡直是大滿足。

編輯尤其喜歡他們的飯還有鍋巴口感，香氣十足，而同行友人點的鰻魚丼也相當好吃。順帶一提，瞧那比例尺！在點餐時服務人員會詢問鰻玉蓋飯是否要減少飯量，圖中是「regular」常規的量唷，如果吃不完的話記得要先告知減量。

京都美食｜丹波屋／月下美人 團子

大阪與京都是許多人至日本關西旅遊時會一道安排的城市，若是第一次到京都，一定會到清水寺附近走走。在清水寺二年坂處有一間烤紅薯專賣店「月下美人」，但實際上它的醬油團子更深受人喜愛，店門口就放著許多誘人的團子模型。

月下美人的醬油團子以「甜筒杯」形狀的容器承裝，一份三個，個頭頗大，外頭裹著的醬料屬於偏甜的那種，編輯很是喜歡！不過如果你是喜歡炭烤香氣比較濃厚的那種團子，那麼則可以考慮到祇園商店街附近的丹波屋購買鹹香版本的唷！

京都美食｜La Madrague 沏茶店

最後一間古早味沏茶店La Madrague，以厚到不行的厚蛋三明治聞名，之前曾到日本其他地區觀光，都吃不慣他們的甜味玉子燒，沒想到這趟關西旅遊，讓編輯深深愛上關西風的玉子燒。有別於其他地區，關西風的玉子燒會加入高湯，做成較鬆厚柔軟柔嫩的多汁口感。

La Madrague座位可開放事先預訂，如果是國外旅客，可以選擇到店裡候位，等待時間還能到附近的御金神社參拜求財。雖說等待時間可能需要花上一陣子，不過編輯真心覺得非常值得，這裡不只用餐環境十分有氛圍，厚蛋三明治食材簡單卻非常美味，值得一試！

看完這篇是不是讓大家的心躍躍想飛了呢？如果今年櫻花季你已來不及訂機票與住宿也沒關係，就算沒有賞櫻，日本也還是很多好吃好玩的地方等著大家去發掘呀。

延伸閱讀

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 日本, 櫻花季, 美食, 關西, 大阪, 京都

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