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如何選擇一起出國玩的朋友？4點判斷　旅行目的一致最重要

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文／女子學

國外旅遊不比國內輕鬆，尤其是想到人生地不熟的城市旅行，總是會想找人結伴。不過，約朋友出國也不是簡單的事，常常聽到跟好朋友出國旅遊，卻打翻友誼小船的故事。

畢竟，旅行是24小時與對方相處，所有的優缺點都會被放大檢視，而且旅行有太多需要磨合的地方，除了要有極大的包容力外，行前約朋友時，也要考慮你們是不是適合當彼此的旅伴。以下是編輯認為需要注意的幾點，下次旅行約朋友時，不妨可以參考一下。

1.消費觀是否契合

旅行從訂機票那刻，就開始考驗旅伴間的消費觀是否相近，接下來還有一連串的食衣住行。這時，若彼此的消費觀不同，可能就不適合一同旅遊。像是有些人出門就是想要享受，若花點錢能買到舒適、方便及快樂都能接受，反之，有些人則希望能省則省，有體驗到就好，會不願意花太多錢。

▲對方平時的消費行為是否與自己相近也是一大考量。（圖／pexels，下同）

若遇到這樣的狀況，肯定會有不愉快的事發生。建議選擇結伴出國前，一定要考慮對方平時的消費行為是否與自己相近，或是透過平時的相處來判斷。畢竟談錢傷感情，沒人想出國還為了錢起爭執。

2.旅行目的是否相同

每個人出去玩的目的都不同，這點也是揪朋友出國前要考慮的事情之一，畢竟這關乎到整趟旅程的安排。舉凡像是，有些人覺得出國就是要把握時間，走訪各大景點，把每天的行程都排得滿滿，而有些人卻是想要休息，希望旅程越輕鬆越好。

這兩者在旅程中是大相剋，旅遊的目的不同，是最容易發生摩擦的，且硬兜在一起只會讓彼此有不愉快的旅程體驗，所以找朋友出國前，務必確認雙方對於這趟旅程的目的，特別是行程上的安排，一定要達成共識，旅程才能順利進行。

3.能不能一起規劃行程

這點也是編輯認為很重要的一點。如果你不是一個願意包辦所以旅行事務的人，在找朋友出國旅行前，一定要想想對方是不是會一起做行前規劃的人。

出國無論是訂機票、住宿、餐廳、安排景點、交通等都是耗費心力的工作，若沒有人心甘情願做這些事，那就必須一起分工合作。選擇自己擅長的領域著手安排，每個人做好各自負責的事，千萬別當雷隊友，只想耍廢偷懶。

4.對彼此是否有足夠的耐心

耐心這件事，有些人有，但可能不多，甚至可能會看人使用。出遊找的朋友，大多都是相識多年，可能會因為太熟悉，在某些時刻，會出現不耐煩的情緒。

特別是出國旅行時，總會出現一些小插曲，可能是迷路、遺失物品或是突發疾病等，當不可預知的狀況發生時，都需要有耐心的陪伴彼此解決問題，千萬別有太多的抱怨或脾氣。

以上這4點，是編輯認為挑選旅伴比較重要的因素，找朋友出國前一定要想清楚並溝通好。找到與自己契合的旅伴，不只能維持友情，還能讓旅行更加順心快樂。

延伸閱讀

別再口頭說「下次約吃飯！」友誼需要經營，沒有人會理所當然地一輩子與你相伴

愈想「好相處」，愈要小心適得其反：在人際關係中放過自己，不當凡事都好的人！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 出國, 旅遊, 友情, 旅伴

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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