什麼都漲就是薪水不漲！「3個方法」教你增加被動收入

▲不少人每月入不敷出，需要藉由被動收入來維持生活水平。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

物價調漲，唯獨薪水卻遲遲不漲，越來越多人開始尋找方法來增加被動收入，一來能夠改善財務狀況，二來能提升生活品質，所謂的被動式收入的意思是在「不用時間即可獲得收入」，簡單來說在睡覺或是休假時，都能夠持續進帳，若你還沒有想法，以下提供3種增加被動式收入方法，不妨參考一下！

#投資於收益性資產

投資可以是增加被動收入的一個非常有效的方法。債券、股票、房地產等都是常見的選擇，像是股票投資不僅可以通過價格上漲獲得資本利得，還可能通過股息實現被動收入；房地產投資則可以通過出租物業獲得定期的租金收入，不過也需注意所有投資都有風險，因此在投資前應進行充分的市場研究和風險評估。

#開設線上課程或電子書

如果你在某個領域具有專業知識，可以考慮創建線上課程或撰寫電子書來出售。這種方式需要一些初始的時間和精力投入來創建內容，但一旦完成，這些產品就可以在線上不斷地為你創造收入。

#利用專業技能開展自動化服務

隨著技術的進步，許多專業技能服務也可以被自動化，從而生成被動收入。如果你是一名軟件開發者，你可以創建一個自動執行某些任務的應用程序（如數據分析、在線課程學習工具等），並通過訂閱或一次性購買的方式來獲得收入，如果你擅長圖形設計，可以設計模板或圖形，然後在網站上銷售。