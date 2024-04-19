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5個方法遠離自我PUA！不再被沮喪、壓力綁架

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記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

近年「PUA」一詞在網路爆紅，從貶低他人、情緒勒索，到道德綁架、精神壓榨及控制都可以使用這一詞，很多人更是會對自己進行更多的情緒價值綁架，試圖讓自己更好，但卻常常獲得更嚴重的精神壓力，到底要怎麼才能改善？

心裡。（圖／達志示意圖）

Tips 1：自我反省

認識到自我PUA的問題是第一步，反省自己的行為和動機，思考為什麼你需要PUA，了解自己的價值觀和真實的動機是重要的。

Tips 2：建立真實的連結

避免使用虛假的技巧和策略來與他人建立連結，尋求真實和真誠的交流，真正關心他人，尊重他們的感受和需求，建立互相尊重和平等的關係。

心裡。（圖／達志示意圖）

Tips 3：發展自信

自我PUA的行為通常源於自卑和不安全感，努力發展自信，找到自己內在的價值和自我價值感，透過培養興趣、學習新技能和關注個人成長，提升自尊和自信。

Tips 4：接受自己

擺脫自我PUA的方式之一是接受自己的真實面貌，認識到每個人都有自己的獨特之處，並將注意力放在自己的內在價值和個人特質上，而不是只關注外表或表面的吸引力。

Tips 5：尋求支持

如果自我PUA的行為成為一個困擾，尋求專業的心理諮詢或加入支持小組可以提供指導和支持，專業的諮詢師可以幫助你了解潛在的問題並提供相應的解決方案，與其他有類似經歷的人分享可以提供共鳴和支持。

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關鍵字：

情緒, 自我提升

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