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IG、TikTok都在討論的「兔舌唇妝」　豐潤自然粉色系是重點

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

水光糖葫蘆唇到2024年度色彩Peach Fizz，今年春天唇彩又有全新趨勢！韓文是토끼혀립兔舌唇，究竟是什麼意思呢？一起看下去。

春夏到來，近期在IG、TikTok等社群媒體上許多人討論的唇妝，就是這款自然粉嫩的妝效，這樣唇妝成色看起來就像小兔子粉嫩的舌頭，因此被稱為Bunny Tongue兔舌唇妝，給人精緻及可愛的感覺。

Bunny Tongue Lip 重點

如果想要打造具有水潤清澈又有乾淨飽和氛圍的唇妝，有以下三大重點：

1.唇彩質地

首先唇彩的質地可以挑選具遮色力的水光感唇彩，如果是可以成膜的唇釉，在操作上會更簡單，也讓唇部視覺上更豐滿。

2.色選疊加

粉色系也有分成暖色調和冷色調，可以根據自己的膚色挑選，但建議以中性粉色為主，是比較不挑人的方式。或是可以以原本就適合自己膚色的裸色系疊加深粉色，輕輕暈染在雙唇中央，更顯可愛。

3.乾淨素唇

在上妝前，如果是唇部、唇周有膚色不均或色素沉澱的狀況，會建議使用防曬、妝前乳或遮瑕讓唇周膚色更均勻，才能更完美的呈現妝效。

Bunny Tongue Lip 唇彩推薦

Bunny Tongue Lip蔚為流行，不少韓國美妝YouTube有拍攝相關影片，同時Olive Young也整理出Bunny Tongue Lip的唇妝推薦。

WAKEMAKE Velvet Blurring Mate Stick 02 Pink Rose

Heart Percent Dote On Mood Dewy Melting Lipstick 01

alternativestereo 裸感玫瑰唇釉 01 Baby Rose

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Romand Glasting Color Gloss 01 Peony Ballet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mude Glacé tint 琉璃水光唇釉 01 Own Pink

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Bunny Tongue Lip, 兔舌唇, 唇妝

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